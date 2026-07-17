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柏南將出任英國工黨黨魁 20日接任首相

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

英國執政黨工黨今天將舉行特別會議，正式確認資深政治人物柏南（Andy Burnham）出任黨魁。他預定20日接替施凱爾（Keir Starmer），成為英國下一任首相。

法新社報導，由於中間偏左的工黨在國會擁有壓倒性多數，現年56歲的柏南預計於20日接替施凱爾，進駐唐寧街10號。就在短短1個月前，柏南才在缺席國會9年後戲劇性地重返下議院。

柏南將成為10年來英國第7位首相。如今英國國會議員似乎愈來愈傾向在政黨陷入政治困境時更換黨魁人選。

柏南因連續3次當選大曼徹斯特（GreaterManchester）市長，擁有「北方之王」稱號。他這次角逐工黨黨魁也沒有其他競爭對手。

柏南曾於2001年至2017年擔任國會議員，也曾出任政府部長。卸任後他結合平易近人的風格與精準的社群媒體操作，重新塑造自己的形象。

工黨則押注柏南，認為他是該黨遏制法拉吉（NigelFarage）領導反移民政黨「英國改革黨」（ReformUK）的最佳人選。目前民調預測，英國改革黨可能贏得預計於2029年舉行的下一次大選。

施凱爾於2024年7月率領工黨獲得壓倒性勝利，結束該黨14年的在野生涯。當時敗選的保守黨在5年內已4度更換黨魁。

施凱爾的首相任期很快就因國內政策失誤與爭議事件蒙上陰影，其中包括任命曾與已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關係的曼德森（Peter Mandelson）出任駐美大使。

今年5月地方選舉的災難性結果進一步加重施凱爾的壓力。6月18日，柏南在國會補選中勝出，取得競逐黨魁的資格後，多數工黨議員撤回對施凱爾的支持，施凱爾於6月22日宣布辭職。

柏南經常以招牌深色T恤搭配外套現身，目前已獲工黨403名國會議員中的379人力挺。

被視為黨內「溫和左派」的柏南，其主要政見是將權力下放到各城市，並在曼徹斯特設立「北方10號」（No. 10 North）辦公室，以確保倫敦以外地區不被忽視。

不過，他仍將面臨與施凱爾相同的棘手挑戰，包括疲軟的經濟、高昂的政府借款成本，以及搭乘小船抵達英國的非法移民人數增加，這些因素都會推升英國改革黨的支持度。

美伊戰爭導致能源價格難以預測，加上美國總統川普行事風格反覆，也可能讓柏南的首相任期充滿變數。

英國 工黨 施凱爾

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