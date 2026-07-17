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中共官媒AI影片辱菲如猴子 菲政府譴責斥仇恨宣傳

中央社／ 馬尼拉17日專電

中共官媒「中國日報」發布AI影片，把菲律賓人描繪成在南海議題受美國與日本操控的猴子，引發菲律賓政府強烈反彈。菲律賓外交部與國防部先後發表聲明，譴責影片充滿種族歧視與仇恨宣傳，要求立即下架。

中國日報（China Daily）10日在官方臉書發布這支長約1分鐘的AI生成影片。片中一隻身穿菲律賓傳統服飾巴隆衫（barong）的猴子，在象徵美國與日本的手臂推動下登上舞台，唱歌影射菲、日5月底宣布將啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界談判。

影片畫面還有這隻猴子又被象徵美、日的手臂拋向疑似中國海警船的高壓水砲前，遭水柱沖走。

菲律賓外交部16日深夜發表聲明，強烈譴責中國日報刊登這則影片，指出中國日報作為中國官方媒體，作法卻逾越正常政治辯論的界線，公然以貶抑、去人性化及帶有種族歧視色彩的方式描繪菲律賓人民。

聲明說，菲律賓同樣長期駁斥他國扭曲南海仲裁案裁決及菲律賓南海立場的敘事，但將菲律賓人描繪成猴子，「令人深感冒犯、痛心且完全無法接受」。

菲律賓外交部強調，即使雙方存在意見分歧也不應訴諸侮辱性影像，此舉僅會擴大菲中人民間的互不信任，要求中方立即撤下相關內容，停止發布類似不負責任的宣傳，並在公共論述中展現尊重、尊嚴與對事實的重視。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）同日發表措辭更為嚴厲的聲明，表示中國日報把菲律賓人描繪成猴子，暴露中國共產黨宣傳體系對菲律賓人民的真實看法。

鐵歐多洛說，影片不僅嘲弄具有法律效力的2016年南海仲裁案裁決，更美化對菲律賓人民及軍人的暴力，暴露中國宣傳機器在道德與智識上的破產。他抨擊，中國無法透過理性、證據及國際法為其南海主張辯護，才訴諸種族歧視、威脅及仇恨宣傳。

鐵歐多洛更說，這次事件也再次證明，菲律賓停止與中國共產黨及其相關機構進行部長級及軍事交流的正當性；中共近期一連串行為顯示其既不是可靠的行為者，也不是值得信賴的鄰居。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）昨天在社群平台X轉發這則影片，並怒斥中國日報此舉是「赤裸裸的種族主義」。

中共 南海 種族歧視

延伸閱讀

中國日報影片諷菲在南海仲裁案中角色「如同猴子」 菲防長譴責種族歧視

菲律賓：南海行為準則談判持續推進 爭議點逐一協商

牽制中國影響力 美海防隊派巡邏艦進駐西太平洋

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