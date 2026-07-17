捷克公民遭中國拘留 捷外長：與中國記者羈押案無關

一名捷克公民在中國因涉嫌危害國家安全而遭到中方拘留。捷克外交部長馬欽卡表示，此人是以私人身分前往中國，與任何捷克國家機構無關。他強調，此案與布拉格拘留一名中國公民的案件無關，即中共黨媒「光明日報」駐布拉格記者楊藝明在捷克遭羈押一案。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）今天向媒體表示，日前在中國遭拘留的捷克公民是以私人身分前往中國，與任何捷克國家機構均無關聯。他也證實北京公布的消息，指出該名捷克公民因涉嫌危害國家安全而遭到拘留。

捷克公民遭中國拘留一事曝光後，被外界懷疑是中國用來「人質外交」（hostage diplomacy）的策略。然而，馬欽卡強調，此案與布拉格拘留一名中國公民的案件無關。中國方面已允許捷克政府與被拘留者進行面對面接觸，因此捷克領事人員已前往探視。

馬欽卡表示：「這名人士並未被關押在監獄，而是在中國公安部門的某個設施內。他的生活條件良好，沒有任何生活上的缺乏，也沒有服用任何藥物。」

馬欽卡指出，捷克外交部目前並未掌握該名捷克公民赴中的具體目的，也不了解中方調查的詳細內容，「這是一宗個別事件，我們將持續提供領事協助並密切關注案件進展。可以確定的是，這並不是任何形式的報復性措施」。

至於中國當局下一步可能採取的行動，馬欽卡未作說明，「這類案件偶爾會發生，很多時候最後都能釐清。我不認為應該把事情上升到像『宣戰』那樣的程度」。

馬欽卡還表示，這起事件不會影響捷克眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）即將訪問中國的行程，「他的行程主要涉及文化交流以及旅遊合作等議題。」他補充，捷克政府不希望因此掀起敵視中國的情緒。

據捷克媒體Seznam Zprávy報導，這名捷克公民於6月底在中國遭拘留。捷克外交部發言人喬爾戈（AdamČörgö）表示，捷克駐北京外交人員一直與這名男子保持領事聯繫，但基於個資保護，外交部拒絕透露更多細節。

中國外交部除了宣布這名捷克公民因涉嫌危害國家安全而接受調查之外，同時批評捷克政府對一位中國公民的處理方式。中方表示，捷克當局以毫無根據的指控拘留一名中國記者，並要求捷克立即釋放該名中國公民與充分保障其合法權益。

今年1月，捷克警方拘留中共黨媒「光明日報」駐布拉格記者楊藝明，因其涉嫌替中國情報機關工作。楊藝明被控違反捷克「為外國勢力從事未經授權活動罪」而遭羈押，成為捷克首位依此罪名遭起訴的人。

今年6月初，布拉格市法院發言人證實，檢察官正式對楊藝明提起公訴。然而，6月中旬法院將案件退回補充偵查。負責本案的檢察官比利（Martin Bílý）說，已立即提出抗告，而被告在抗告審理期間仍將繼續羈押。

根據Seznam Zprávy，捷克情報機構數月來一直認為，中國可能會透過刻意拘留捷克公民，試圖促成遭捷克羈押的中國情報人員獲釋，作為交換籌碼。這種做法被稱為「人質外交」，中國過去曾對其他國家採取過類似策略。

截至目前，馬欽卡尚未回覆Seznam Zprávy，說明外交部為何沒有像面對其他高風險目的地，向前往中國旅行或居住的捷克公民發布安全警示。