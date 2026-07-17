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捷克公民遭中國拘留 捷眾議長訪中能否促獲釋受關注

中央社／ 布拉格16日專電

一名捷克公民因「涉嫌危害國家安全」在中國遭拘留，此案正值捷克眾議院議長岡村富夫將訪問中國之際。岡村富夫此行是為促進捷中觀光與經貿合作，而他是否會在訪中期間就該名捷克公民遭拘留一事向中方交涉，也受到外界關注。

近期一名捷克公民在中國因涉嫌「危害國家安全」而遭到中國安全部隊拘留。捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）對此表示，該名捷克公民是以私人身分前往中國，與任何捷克國家機構無關。馬欽卡認為，這起事件不會影響岡村富夫（Tomio Okamura）即將訪中的行程，並稱捷克政府不希望因此掀起敵視中國的情緒。

捷克新聞通訊社（ČTK）報導，對於這起事件，岡村富夫表示，這名捷克公民遭拘留一事並未列入訪問中國的議程。但若捷克外交部提出要求，他願意在訪中期間向中方交涉，爭取該名捷克公民獲釋。

根據眾議院組織委員會的決議，岡村富夫此次訪問中國，是應中國全國人民代表大會常務委員會的邀請。此次隨行人員包括眾議院憲法與法律委員會主席維塞茨卡（Renata Vesecká）。

據捷克新聞網站 Aktuálně.cz援引政府的文件，岡村富夫的行程預計在7月19日至25日進行，他將前往北京、上海、杭州及成都等地。此次訪問目的為促進雙邊經濟合作及觀光旅遊發展，代表團將包括企業界人士。

岡村富夫在今年5月與總理巴比斯（Andrej Babiš）會晤後表示，希望藉此次訪問推動更多中國遊客前往捷克旅遊。他認為，取消捷克公民赴中國簽證要求也十分重要。

岡村富夫過去從事旅遊業，曾擔任捷克旅行社與旅遊代理協會副會長。他表示，在疫情爆發前，中國遊客在捷克的人均每日消費位居各國旅客之首，但在上屆政府執政期間情況發生改變。

岡村富夫指出，若能增加中國遊客人數，僅增值稅（VAT）收入每年便可增加約10億克朗（約新台幣15.2億元）。談到中國計劃對捷克公民實施免簽政策時，他表示，目前捷克仍未享有中國免簽待遇，是歐盟中少數2個仍需申請簽證的國家之一。

今年4月底，岡村富夫曾會見時任中國駐捷克大使馮飈。他表示，此次會晤是應中方要求安排的。雙方當時討論恢復兩國之間直航航班的可能性。

馬欽卡在今年初宣布，政府計劃恢復與中國的正常外交關係。巴比斯則多次表示，政府將奉行務實外交，而非「價值觀外交」，並認為捷克過去推行的價值觀外交並未帶來實際利益。

近年來，北京多次批評捷克違反「一中原則」。相關事件包括捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）於6月訪問台灣，以及捷克總統帕維爾（Petr Pavel）去年在達賴喇嘛90歲壽辰之際與其會面等事件。

捷克 眾議院 觀光

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