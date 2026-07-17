金正恩會晤王滬寧 承諾深化朝中合作關係

俄羅斯近來用彈道飛彈猛轟烏克蘭各大城，造成重大死傷，烏克蘭急需能攔截彈道飛彈的美製愛國者飛彈（Patriot），烏克蘭總統澤倫斯基說，這個冬天需要300枚。儘管美國總統川普同意授權烏克蘭生產愛國者飛彈，但實際生產可能需要數年，而烏克蘭正聯手歐洲國家，打造其研發的彈道飛彈防禦系統。繼創造出無人機奇蹟後，烏克蘭還能再創造「烏克蘭版愛國者飛彈」奇蹟嗎？

2026-07-17 08:00