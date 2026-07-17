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金正恩會晤王滬寧 承諾深化朝中合作關係

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

北韓與中國慶祝友好條約簽訂65週年之際，北韓官媒今天報導，領導人金正恩（Kim Jong Un）會見了中國高層官員王滬寧，並承諾加深與北京之間關係。

正值平壤與俄羅斯擴大軍事合作，加上朝鮮半島局勢日益緊張之際，中國國家主席習近平（Xi Jinping）上月罕見訪問北韓，兩國領導人當時都承諾進一步強化雙邊關係。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天歡迎中國共產黨中央政治局常委王滬寧及代表團成員時表示，兩國堅定政策，是要更積極發展傳統友好與合作關係。

王滬寧則表示：「中國共產黨和中國政府都高度重視雙邊友誼，堅定立場不會改變。」

中國代表團這次訪問適逢1961年「中朝友好合作互助條約」簽訂65週年。

北韓與俄國正加強安全合作，平壤向莫斯科（Moscow）派遣士兵並提供彈藥，協助俄方對烏克蘭作戰。

儘管如此，中國仍是北韓最大的經濟夥伴。根據南韓企劃財政部的數據，北韓2024年對外貿易，中國占近98%。

金正恩 王滬寧 北韓

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