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義前總理命案兇手引渡爭議 尼加拉瓜與義大利斷交

中央社／ 馬納瓜16日綜合外電報導

尼加拉瓜今天宣布與義大利斷絕外交關係，原因是義大利長期要求引渡一名赤軍旅前成員，此人參與1978年殺害義大利前總理莫洛（Aldo Moro）遭定罪，但尼國憲法禁止引渡國民。

路透社報導，尼加拉瓜外交部在聲明中表示，此一決定起因於義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）批評尼加拉瓜庇護出生於義大利的卡西米里（AlessioCasimirri）。

卡西米里雖承認自己在1970及1980年代義大利「鉛色年代」（years of lead）期間曾是赤軍旅成員，但否認參與攻擊莫洛的行動。義大利法院以缺席審判的方式將他定罪且判處終身監禁。

義大利外交部被問及對尼加拉瓜斷交一事的看法時，重申塔加尼要求引渡卡西米里的呼籲。

塔加尼昨天發表評論：「我們要告訴尼加拉瓜，無法接受一名罪犯享有免責待遇。」

莫洛是義大利前總理，也是天主教民主黨領袖，他於1978年3月遭極左派赤軍旅（Red Brigades）綁架。赤軍旅要求政府釋放遭關押成員以換取莫洛人身安全，但約2個月後，莫洛被發現陳屍於一輛汽車的後車廂內。

卡西米里於1983年逃往尼加拉瓜，當時尼國由左派桑定民族解放陣線（Sandinista Front）執政。他於1989年獲得尼加拉瓜國籍，並娶了一名尼加拉瓜女子為妻，之後在首都馬納瓜（Managua）經營一家義大利餐廳。

義大利數十年來一直試圖引渡卡西米里，但相關努力屢屢受挫。

尼加拉瓜政府1993年撤銷卡西米里國籍，但尼國最高法院1999年裁定，國籍只能由法院撤銷。根據尼加拉瓜憲法，禁止引渡本國國民，且兩國之間並無雙邊引渡條約。

尼加拉瓜 斷交 義大利

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