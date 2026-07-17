王滬寧赴平壤 推動更高階段關係

大陸與北韓關係急速升溫，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧十五日起對北韓友好訪問，並於十五日與朝鮮勞動黨中央委員會書記趙甬元舉行會談，雙方重申擴大雙邊關係。王滬寧說，將推動中朝關係邁向更高階段。

今年適逢「中朝友好合作互助條約」（以下簡稱「條約」）簽訂六十五周年，近期中朝高層互動頻密，對外釋放雙方深化傳統友好關係和戰略溝通的信號。王滬寧此行是應朝鮮勞動黨中央委員會和北韓政府邀請，於十五日至十七日率中方黨政代表團對北韓進行正式友好訪問。

在王滬寧訪問北韓前，上月八至九日，中共總書記習近平時隔七年訪問北韓，並與北韓領導人金正恩舉行會談。上周，北韓內閣總理朴泰成甫率黨政代表團於七月十日至十二日對大陸進行正式訪問，期間雙方舉行「條約」簽訂六十五周年紀念活動。

據朝中社報導，王滬寧與趙甬元在十五日的會晤中就加強兩國和兩黨交流、經濟文化等各領域合作，更好地造福兩國人民的方案進行了討論。

趙甬元表示，劇變的當前國際政治形勢要求兩國本著「條約」精神，進一步加強團結和相互支援，不斷深化發展友好合作關係。朝方願加強兩黨、兩國之間的戰略溝通和協作，全方位擴大雙邊關係。

王滬寧說，「條約」簽訂為能夠鞏固兩國用鮮血凝成的戰鬥友誼奠定法律基礎。中共黨和政府將把兩國最高領導人在平壤會晤中達成的重要協議當作根本遵循，推動中朝關係邁上更高階段。

新華社報導，王滬寧昨天與朝鮮勞動黨中央政治局常委、北韓總理朴泰成在平壤共同出席「中朝友好合作互助條約」簽訂六十五周年紀念招待會上致詞重申，要牢牢把握中朝關係前進航向，深化交流互鑒，持續增進兩國人民福祉和友誼，並攜手促進地區和世界和平穩定。