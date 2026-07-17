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烏克蘭防長去職 智庫：功高震主

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

烏克蘭無人機作戰計畫代表人物、國防部長費多羅夫十六日遭總統澤倫斯基撤換，烏克蘭媒體指出，原因包括國防部與軍方高層關係緊張、動員成效不彰等。分析家則說，費多羅夫的軍事採購改革威脅到國防承包商利益，澤倫斯基可能認為無人機計畫成功使費多羅夫人氣高漲，帶來政治威脅。

卅五歲的費多羅夫擔任國防部長僅六個月。他過去主管電子政府業務，是澤倫斯基最重要的科技顧問，近年則主導烏克蘭無人機與機器人作戰發展，任內推動遠程打擊俄羅斯戰力，近來烏克蘭無人機深入俄國頻頻得手，讓他聲名大噪。

外界普遍認為，費多羅夫去職與他推動的改革引發軍方及國防產業反彈有關。他上任後與多名資深將領因作戰理念不合而屢生摩擦，部分將領認為其機器人作戰構想過於理想化，主張步兵作戰不可或缺。軍中部分人士也批評他缺乏軍事經驗，更擅長簡報而非指揮作戰。

此外，費多羅夫推動軍事採購改革，建立平台允許官兵直接選購部分武器，繞過傳統採購程序，削弱軍火商遊說及利益分配空間，與國防承包商結怨。

紐約時報報導，基輔獨立智庫「潘塔政治研究中心」主任費先科認為，費多羅夫是政治因素的犧牲者。他表示，「澤倫斯基希望自己是唯一的明星」。

費先科指出，費多羅夫不僅因無人機計畫聲望大增，也獲得反對派支持，澤倫斯基可能因此將他視為潛在威脅。

在野黨「歐洲團結黨」國會議員阿里耶夫表示，費多羅夫遭到「那些想繼續從國防合約中獲利的貪腐人士」排擠。

費多羅夫在社群媒體證實離職，自稱他的作戰理念是以「創新速度」打仗，但未說明下一步動向。澤倫斯基也未對此發表評論。

烏克蘭 智庫 澤倫斯基

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內閣改組 烏克蘭新總理上任

美國福斯新聞十五日播出對總統川普的專訪。他指稱，相信俄羅斯總統普亭準備好達成俄烏終戰協議。另外，烏克蘭國會十六日通過總統澤倫斯基提名的四十八歲國家石油天然氣公司（Naftogaz）總裁科列茨基出任總理。

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