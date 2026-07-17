烏克蘭防長去職 智庫：功高震主

烏克蘭無人機作戰計畫代表人物、國防部長費多羅夫十六日遭總統澤倫斯基撤換，烏克蘭媒體指出，原因包括國防部與軍方高層關係緊張、動員成效不彰等。分析家則說，費多羅夫的軍事採購改革威脅到國防承包商利益，澤倫斯基可能認為無人機計畫成功使費多羅夫人氣高漲，帶來政治威脅。

卅五歲的費多羅夫擔任國防部長僅六個月。他過去主管電子政府業務，是澤倫斯基最重要的科技顧問，近年則主導烏克蘭無人機與機器人作戰發展，任內推動遠程打擊俄羅斯戰力，近來烏克蘭無人機深入俄國頻頻得手，讓他聲名大噪。

外界普遍認為，費多羅夫去職與他推動的改革引發軍方及國防產業反彈有關。他上任後與多名資深將領因作戰理念不合而屢生摩擦，部分將領認為其機器人作戰構想過於理想化，主張步兵作戰不可或缺。軍中部分人士也批評他缺乏軍事經驗，更擅長簡報而非指揮作戰。

此外，費多羅夫推動軍事採購改革，建立平台允許官兵直接選購部分武器，繞過傳統採購程序，削弱軍火商遊說及利益分配空間，與國防承包商結怨。

紐約時報報導，基輔獨立智庫「潘塔政治研究中心」主任費先科認為，費多羅夫是政治因素的犧牲者。他表示，「澤倫斯基希望自己是唯一的明星」。

費先科指出，費多羅夫不僅因無人機計畫聲望大增，也獲得反對派支持，澤倫斯基可能因此將他視為潛在威脅。

在野黨「歐洲團結黨」國會議員阿里耶夫表示，費多羅夫遭到「那些想繼續從國防合約中獲利的貪腐人士」排擠。

費多羅夫在社群媒體證實離職，自稱他的作戰理念是以「創新速度」打仗，但未說明下一步動向。澤倫斯基也未對此發表評論。