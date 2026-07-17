內閣改組 烏克蘭新總理上任

美國福斯新聞十五日播出對總統川普的專訪。他指稱，相信俄羅斯總統普亭準備好達成俄烏終戰協議。另外，烏克蘭國會十六日通過總統澤倫斯基提名的四十八歲國家石油天然氣公司（Naftogaz）總裁科列茨基出任總理。

川普接受福斯外交記者英斯特訪問時說，他相信俄烏戰爭將在自己任內結束且普亭準備好盡快達成協議。

川普說，「我原本以為這件事早該結束了。這原本應該是最容易解決的事，因為我與（俄烏）兩國領袖都相處得不錯。我以為這對我會是最容易的事」。

川普也隔空對普亭喊話說，「伏拉狄米爾（普亭名字），你停手的時候到了、結束這場戰爭的時候到了」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十六日則說，俄國感謝土耳其願協助俄烏和談，但此刻沒有立即恢復相關談判程序的希望及前景，「我們沒看到任何跡象，儘管如此，俄方當然仍對邁向（和談）這條路持開放態度」。

另外，和我國同樣為一院制的烏克蘭國會共四五○席，十六日以二八九票贊成通過科列茨基擔任總理，接替就任不到一年就被澤倫斯基撤換的斯維里登科。

澤倫斯基十五日提名科列茨基時聲稱，科列茨基在Naftogaz表現良好，「最適合」接任總理讓烏克蘭撐過烏俄戰爭中的又一個冬季。法新社十六日報導，澤倫斯基至今仍未充分說明最近下令大幅改組內閣的理由。

不過，在國會議員表決科列茨基的人事案時，位於首都基輔市中心的國會外，聚集數百名示威者抗議澤倫斯基撤換僅就任國防部長半年的費多羅夫。

與此同時，烏克蘭多個地方政府表示，俄國十五日對烏克蘭各地發動攻擊，釀成十三人喪生、約五十人受傷。根據聯合國資料數據，上月是自二○二二年四月以來，烏克蘭平民死傷最慘重的一個月。

俄國國營核子企業（Rosatom）執行長李卡契夫十五日說，烏克蘭同日攻擊俄占的札波羅熱核電廠廠區，造成區內一輛車裡的該核電廠總工程師雅科夫勒夫身亡。李卡契夫並指控此一攻擊是「針對性恐攻」。