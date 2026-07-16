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規模6.3 紐西蘭南島熱門旅遊景點峽灣地區附近發生地震

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為2016年6月的紐西蘭南島「峽灣地區」景色。美聯社
圖為2016年6月的紐西蘭南島「峽灣地區」景色。美聯社

紐西蘭南島蒂阿努鎮16日晚間發生規模6.3的強震。紐西蘭國家緊急事務管理局表示，這起地震震央位於該鎮北方約40公里處。

該鎮是通往紐西蘭熱門旅遊景點峽灣地區（Fiordland）的門戶。當地居民浦耶特（Maylene Puyat）對路透說，「地震有點大」，他所在的「峽灣飯店」搖晃約1分鐘。

這起地震使紐西蘭當局發布「海嘯警報」，但之後解除該警報，並調降至「海嘯預警」。

美國地質調查所（USGS）及德國地球科學研究中心（GFZ）則都表示，這起地震規模為5.9，地震深度逾50公里。

海嘯 紐西蘭 地震

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