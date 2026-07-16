聽新聞
0:00 / 0:00
規模6.3 紐西蘭南島熱門旅遊景點峽灣地區附近發生地震
紐西蘭南島蒂阿努鎮16日晚間發生規模6.3的強震。紐西蘭國家緊急事務管理局表示，這起地震震央位於該鎮北方約40公里處。
該鎮是通往紐西蘭熱門旅遊景點峽灣地區（Fiordland）的門戶。當地居民浦耶特（Maylene Puyat）對路透說，「地震有點大」，他所在的「峽灣飯店」搖晃約1分鐘。
這起地震使紐西蘭當局發布「海嘯警報」，但之後解除該警報，並調降至「海嘯預警」。
美國地質調查所（USGS）及德國地球科學研究中心（GFZ）則都表示，這起地震規模為5.9，地震深度逾50公里。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。