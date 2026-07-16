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民眾怒斥可恥…澤倫斯基撤換國防部長 烏克蘭各城市爆抗議

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭民眾16日在基輔抗議烏克蘭總統澤倫斯基撤換國防部長費多羅夫，高舉「把費多羅夫還來」標語牌。路透
烏克蘭民眾16日在基輔抗議烏克蘭總統澤倫斯基撤換國防部長費多羅夫，高舉「把費多羅夫還來」標語牌。路透

英國BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基15日宣布撤換國防部長費多羅夫，烏國多個城市16日爆發抗議，反對澤倫斯基的決定。

烏國民眾16日上午聚集在首都基輔，高舉「不要干涉費多羅夫」、「停止破壞勝利」的標語牌，並高喊「可恥」。這些人大多是年輕人。

澤倫斯基的決定引發評論員、軍方和部分民眾極大不滿。烏克蘭媒體和紐約時報指出，費多羅夫被撤換的原因包括國防部與軍方高層關係緊張，他與多名資深將領因作戰理念不合而屢生摩擦，部分將領認為其機器人作戰構想過於理想化，主張步兵作戰不可或缺。軍中部分人士也批評他缺乏軍事經驗，更擅長簡報而非指揮作戰。

不過，部分烏克蘭基層官兵有不同看法。烏克蘭軍人奧列克桑德（Oleksandr）告訴BBC，「這是澤倫斯基在整個總統任期內犯下最糟的錯誤」，並說自己今年稍早願意從軍是因為相信費多羅夫的團隊和願景，「我在軍中和社會上認識的人，沒有人支持撤換費多羅夫」。

31歲女子瑪麗亞．拉夫里內茨（Maria Lavrynets）在基輔市中心參加抗議。她告訴BBC：「我有很多朋友在軍中服役，許多人陣亡了。我不想再這樣下去。我們看到了費多羅夫的政績，看到了官兵的鬥志，我們該支持他們。」

澤倫斯基被問及對抗議活動的看法。他說：「人民想站出來，這是對的。我理解也聽見了人民的聲音，我會回應這些聲音。」

35歲的費多羅夫擔任國防部長僅6個月。他過去主管電子政府業務，是澤倫斯基最重要的科技顧問，近年則主導烏克蘭無人機與機器人作戰發展，任內推動遠程打擊俄羅斯戰力，近來烏克蘭無人機深入俄國頻頻得手，讓他聲名大噪。

費多羅夫也已在社群媒體證實離職，自稱他的作戰理念是以「創新速度」打仗，但未說明下一步動向。

澤倫斯基 烏克蘭 國防部長 基輔

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