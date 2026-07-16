菲律賓：南海行為準則談判持續推進 爭議點逐一協商

菲律賓外交部今天表示，儘管南海行為準則（COC）談判仍面對爭議議題，但東南亞國家協會（ASEAN）與中國之間的協商仍持續推進，有信心在今年內看到成果。

菲律賓外交部助理部長殷比瑞（Dominic XavierImperial）今天在記者會表示，南海行為準則談判仍持續推進，最近一次會議已在越南舉行，下一輪談判預計由菲律賓主辦，但時間尚待確認。

殷比瑞說，各方致力於制定一套「具實質內容且有效」（substantive and effective）的南海行為準則，馬尼拉有信心可在「今年內看到一些成果」。

菲律賓今年接任東協輪值主席國，菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）曾表示，期盼能在菲律賓擔任東協輪值主席國期間，完成南海行為準則的制定工作。

東協與中國早在2002年就承諾制定南海行為準則，但經過15年才開始討論，且進展緩慢。東協外長於2023年達成共識，同意爭取在3年內完成南海行為準則的談判，也就是今年，因此談判進度備受關注。

殷比瑞表示，為朝完成談判的目標邁進，東協與中國今年已增加談判場次，以加速協商。

他坦言，各方仍在討論若干「里程碑議題」（milestone issues）的解方，但強調這不代表談判停滯。

殷比瑞表示，雖然自己並非南海行為準則的談判代表，但據了解，談判團隊正就「里程碑議題」逐一尋求共識，因此馬尼拉認為談判仍在穩健推進。

「里程碑議題」是指具爭議的議題。雖然殷比瑞未作具體說明，但根據媒體報導及專家評論，這包括南海行為準則的法律地位、適用地理範圍、執法與爭端處理機制等。

就法律地位而言，菲律賓主張將「南海仲裁案」結果納入準則條文，中國則持反對立場，媒體關切這是否影響談判進展。

殷比瑞回應，雙邊分歧與多邊談判應分開看待，重點是相關國家都願專注於完成南海行為準則的談判。