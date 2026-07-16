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烏克蘭國會通過新總理人事案 澤倫斯基推動內閣改組

中央社／ 基輔16日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭國會今天批准國家石油天然氣公司（Naftogaz）總裁科列茨基（Sergiy Koretsky）出任總理，這是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）爭議性內閣改組的一部分。

法新社報導，48歲的科列茨基被澤倫斯基視為帶領烏克蘭度過下一個嚴冬的關鍵人選，基輔今年冬季預計仍將面臨俄羅斯對能源系統的無情襲擊。

這次改組中，國防部長遭撤換引發外界強烈反彈。但澤倫斯基並未對內閣異動多作說明。

科列茨基在國會演說中提到自己擔任國家石油天然氣公司總裁期間的成就：「儘管天然氣產量大幅受創，我們仍挺過最嚴寒的冬天，並確保向烏克蘭民眾不間斷地供應天然氣，」

他還說：「我們已證明，政府不僅可以有效運作，也應該有效運作。」

去年冬天，科列茨基領導作為烏克蘭供暖系統支柱的Naftogaz。當時俄軍持續以無人機和飛彈攻擊能源設施，引發大規模停電與供暖中斷。

斯維里登科（Yulia Svyrydenko）14日辭去總理一職，澤倫斯基僅表示，烏克蘭「面臨新挑戰和新任務」之際正在「調整政治戰略」。

烏克蘭 澤倫斯基 國會 內閣

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