巴紐外長臉書重申一中原則 關閉我辦事處

「香港書展開幕日，獨立書店被捕時？」香港國安處在7月15日突然再次針對書店發動搜查，派員前往旺角的獨立書店「留下書舍」與「田園書屋」，並以涉嫌違反國安條例為由，拘捕了3女2男。同時港警對外表示，在書店查獲一批「具煽動意圖的書籍」，根據《轉角國際》向香港知情人士的求證，被查書籍中包括台灣衛城出版、記者馮哲芸的著作《唯紅花綻放》。這已是今年度3月以來，繼一拳書館、獵人書店之後，香港針對獨立書店進行搜捕的第三起打壓事件。

2026-07-16 12:22