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巴紐外長臉書重申一中原則 關閉我辦事處

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
巴布亞紐幾內亞外交部長卡琴科在臉書上發布聲明，宣布關閉台灣駐巴紐辦事處。取自卡琴科臉書
巴布亞紐幾內亞外交部長卡琴科在臉書上發布聲明，宣布關閉台灣駐巴紐辦事處。取自卡琴科臉書

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）15日在臉書上宣布，巴紐重申「一個中國原則」，將關閉台灣設立於巴紐首都莫士比港的經濟辦事處。

聲明說，巴紐政府正式宣布，立即停止「中華台北經濟辦事處（台灣）」在該國的運作，並正式關閉其在巴紐境內的實體辦公據點。

聲明表示，這項決定是依據國家執行委員會第144/2026號決議作出。根據該行政命令，於巴紐司法管轄範圍內，「中華台北」的實體存在將不再獲得承認，也不再被視為必要。

聲明說，巴紐外長特卡琴科已於本周正式將此決定通知中華人民共和國駐巴紐大使楊曉光。特卡琴科強調，此項行政措施凸顯巴紐政府堅定不移承諾遵守、尊重並維護巴紐的「一個中國政策」，自雙方建立雙邊關係以來，該政策50多年來一直是巴紐外交政策架構的基石。

巴布亞紐幾內亞 外交政策 中華人民共和國

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