東協外長會議7月19日登場 魯比歐與王毅預定出席

菲律賓19日起在馬尼拉主辦東南亞國家協會（ASEAN）外長會議及相關會議，聚焦緬甸局勢、區域合作與地緣政治變化，美國國務卿魯比歐與中國外交部長王毅預計將出席。

菲律賓外交部助理部長兼東協事務發言人殷比瑞（Dominic Xavier Imperial）今天在記者會上證實，魯比歐與王毅都將於下週前來馬尼拉參加東協會議，至於兩人將出席哪幾場會議，仍視各自的時間而做安排。

美中兩國近年持續在印太地區競逐影響力，而東協則為美中與區域國家同場交流的多邊平台之一。

另一方面，日本與中國的關係近期也因歷史認知、主權爭議陷入低谷，被問及這是否可能影響會議議程，殷比瑞回應，東協將聚焦於如何促進合作，對話夥伴之間的歧見將由相關國家自行透過雙邊管道解決。

一系列東協高層官員會議將於19日至24日在馬尼拉舉行，包括東協外交部長會議、東協與對話夥伴之間的外長會議、東協加三（中、日、韓）外長會議、東協區域論壇（ARF）、東亞高峰會（EAS）外長會議以及「東南亞友好合作條約」（TAC）簽署50週年紀念活動等。

除了美國與中國之外，將派遣官員前來與會的對話夥伴包括：日本、韓國、澳洲、加拿大、紐西蘭、英國、歐洲聯盟、俄羅斯、印度、巴西、挪威、瑞士與土耳其等。

東協外長會議預計將討論包括緬甸局勢在內的東協內部事務、東協共同體發展以及區域議題，其他相關會議將觸及地緣政治、區域安全、經貿合作、糧食與能源等議題。

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）也將利用會議期間，與多個國家的外長舉行雙邊會談，討論共同關切議題。