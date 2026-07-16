美高階官員重申「不接受一中原則」 籲拉美國家加強與台灣合作

美國之音報導，美國國務院西半球事務局高階官員柯札克表示，華府不接受北京倡導的「一個中國原則」，他呼籲拉丁美洲和加勒比海地區國家進一步加強與台灣的交流與合作。

根據美國之音（VOA），柯札克（MichaelKozak）14日在聯邦參議院外交委員會西半球小組委員會舉行的聽證會中表示，美國將繼續反對北京推動的「一個中國原則」，並鼓勵拉美及加勒比海國家深化與台灣的關係。他強調，這些國家不該因中國施壓而削弱或中斷與台灣的合作。

這場聽證會旨在檢視川普政府國家安全戰略如何重新定位西半球事務。

小組委員會主席、猶他州共和黨籍聯邦參議員匡希恆（John Curtis）指出，拉丁美洲和加勒比海地區部分國家近年來陸續與台灣斷交、轉而承認中華人民共和國，並支持北京提出的「一個中國原則」。

匡希恆問說，過去與台灣保持外交關係的這些國家，未來是否有可能重新調整政策，在某種程度上恢復或加強與台灣的聯繫。

柯札克回答說台灣是「優秀的伙伴」，擁有成熟民主制度，並與西半球國家保持良好合作關係。

他表示：「我們持續鼓勵那些繼續承認台灣的國家充分利用這種良好關係，我們儘可能在各個場合反駁中國的宣傳，包括在那些承認中華人民共和國的國家。我的意思是，我們雖然承認中華人民共和國，但並不接受『一個中國原則』，中國正試圖以此為強行收回其聲稱隸屬該國的領土提供正當性。」

「我們想向外界傳遞的訊息是：不應被中國嚇倒而拒絕承認台灣或與台灣打交道。」

西半球小組委員會成員、維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）受訪表示，美國在拉丁美洲的參與至關重要。他認為中國可能利用美國缺席或政策失誤的機會，擴大在該地區的影響力，包括進一步壓縮台灣國際空間。

凱恩告訴美國之音：「我認為，台灣為促進民主政體之間以及市場經濟體之間的關係所能做的任何努力，不僅對台灣有利，對這些國家同樣有益。」

匡希恆表示，即使那些國家未與台灣建立正式外交關係，也應支持台灣參與能發揮作用的國際組織並指出台灣擁有專業能力，可以為多個國際組織和全球事務做出貢獻。

匡希恆在聽證會中強調，美國長期以來對西半球事務投入不足，但競爭對手利用這一機會擴大影響力。他認為，將西半球置於美國國家安全戰略的更重要位置，是對過去政策的必要調整。