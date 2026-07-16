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民團籲泰國勿遣返中國記者白兆東 恐遭迫害及酷刑

中央社／ 曼谷16日專電

人權觀察、無國界記者及保護衛士近日相繼呼籲泰國政府，勿將遭拘留的中國調查記者白兆東遣返回中國，警告他若遭送中，恐面臨政治迫害、任意拘留、強迫失蹤及酷刑等風險。

無國界記者（RSF）與總部位於西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）15日發表聯合聲明指出，白兆東因揭露中國貪腐案件，遭北京當局追緝，此後，泰國當局一直阻止他前往安全第三國，並禁止他離境，現正面臨被泰國遣返中國的風險。

中央社向泰國外交部請求回應，但尚未獲得答覆。

根據聲明，白兆東自今年1月起遭泰國當局拘留，並被關押於曼谷移民收容中心。泰國當局禁止他離境，中國則持續向曼谷施壓。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天出訪中國，預計停留至20日，並將與中國國家主席習近平會面。

無國界記者與保護衛士表示，白兆東在中國從事調查報導逾25年，最近任職於知名媒體「財經」雜誌。他曾揭露一個涉及洗錢及其他非法金融活動的大規模貪腐與金融詐欺網絡，涉案者包括地方政府官員及中國共產黨高層官員。

無國界記者亞太辦事處倡議經理白奧蘭（AleksandraBielakowska）呼籲泰國當局允許白兆東前往他選擇的國家，並拒絕配合中國政府提出的任何要求。

她表示，中國目前仍是全球監禁記者人數最多的國家，共有120名記者遭囚禁，並指「若白兆東遭強制遣返回中國，他不僅將遭受迫害，更將面臨嚴重的人身安全威脅」。

「保護衛士」「China in the World」計畫主任哈斯（Laura Harth）表示，泰國不應拘留並強制遣返遭中國共產黨出於政治迫害而追緝的人，並履行其在國際法及國內法下禁止酷刑的義務。

她指出，去年泰國曾將40名維吾爾人遣返回中國，如今國際社會關注的不僅是白兆東等人的安全，也包括泰國的國際形象。

另外，國際非政府組織「人權觀察」（HRW）13日曾發聲明表示，目前至少有4名遭關押於曼谷移民收容中心的中國異議人士，正面臨遣返風險，包括白兆東、天主教人士譚翼翔、法輪功學員張信燕及中國民主黨成員周俊義，4人均已獲聯合國難民署（UNHCR）認定為難民。

人權觀察表示，泰國近年多次將中國異議人士及維吾爾人遣返回中國，呼籲泰國遵守國際法禁止強制遣返原則，不要將可能遭受迫害或酷刑的人遣返回中國。

泰國 馬德里 北京

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