民調首跌破50%！高市早苗內閣支持率出爐 60多歲民眾下滑最明顯

日本時事通信社今天公布的民調顯示，日相高市早苗率領的保守派政府支持率為49%，自去年10月上台以來，首度跌破5成。其中，60多歲民眾的支持度下滑最為明顯。

這項民調的結果也顯示，高市內閣的整體不支持率為25.2%。其中，60多歲民眾的支持度下滑最明顯，從6月的63.7%大幅降至39.9%，這個年齡層的不支持率從上月的15.1%，上升到33.3%。

支持高市的受訪者認為，這名首位女日相「具備領導能力」、「值得信賴」、「沒有其他更適合的人」；另一方面，不支持者則主要認為，「無法抱持太大期待」、「政策不佳」，還有「無法信任首相」。

法新社報導，高市今年2月率領自民黨在眾議院大選之中，取得壓倒性勝利，進一步鞏固執政基礎。她憑藉靈活的外交手腕、親民形象，以及作為日本首位女首相所象徵的改變，獲得許多年輕選民青睞。

然而，她去年11月在國會發表「台灣有事」的言論後，引發中國政府不滿，也衝擊兩國關係；此外，近150名日本學者於本月稍早向國會議員陳情，反對高市推動把褻瀆日本國旗列為犯罪的法案。

另外，日本近幾個月通貨膨脹趨緩，也有助於高市維持支持度。之前，物價大幅上漲曾是前兩任日相接連下台的原因之一。