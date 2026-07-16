快訊

外資鬼故事又來？台積電毛利率超越財測仍被嫌 法人揭外資兩手策略

金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟病毒 豬肉7天禁運台灣本島

花蓮萬里溪堰塞湖發紅色警戒 老農夫婦躲屋內遭勸離

聽新聞
0:00 / 0:00

民調首跌破50%！高市早苗內閣支持率出爐 60多歲民眾下滑最明顯

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日相高市早苗率領的保守派政府支持率為49%，自去年10月上台以來，首度跌破5成。 路透社
日相高市早苗率領的保守派政府支持率為49%，自去年10月上台以來，首度跌破5成。 路透社

日本時事通信社今天公布的民調顯示，日相高市早苗率領的保守派政府支持率為49%，自去年10月上台以來，首度跌破5成。其中，60多歲民眾的支持度下滑最為明顯。

這項民調的結果也顯示，高市內閣的整體不支持率為25.2%。其中，60多歲民眾的支持度下滑最明顯，從6月的63.7%大幅降至39.9%，這個年齡層的不支持率從上月的15.1%，上升到33.3%。

支持高市的受訪者認為，這名首位女日相「具備領導能力」、「值得信賴」、「沒有其他更適合的人」；另一方面，不支持者則主要認為，「無法抱持太大期待」、「政策不佳」，還有「無法信任首相」。

法新社報導，高市今年2月率領自民黨在眾議院大選之中，取得壓倒性勝利，進一步鞏固執政基礎。她憑藉靈活的外交手腕、親民形象，以及作為日本首位女首相所象徵的改變，獲得許多年輕選民青睞。

然而，她去年11月在國會發表「台灣有事」的言論後，引發中國政府不滿，也衝擊兩國關係；此外，近150名日本學者於本月稍早向國會議員陳情，反對高市推動把褻瀆日本國旗列為犯罪的法案。

另外，日本近幾個月通貨膨脹趨緩，也有助於高市維持支持度。之前，物價大幅上漲曾是前兩任日相接連下台的原因之一。

高市早苗 日本 民調 自民黨

延伸閱讀

陸客腰斬！上半年訪日本外國人數微減2% 5年來首度下滑

日中對話機制幾近停擺 日媒示警：誤判意圖恐釀突發事態

專家：一旦北京動武 英國支持軍援台灣民意可能飆升

全球風向變了！皮尤：36國民調25國對中好感勝美 習近平這點贏川普

相關新聞

烏克蘭國會通過新總理人事案 澤倫斯基推動內閣改組

烏克蘭國會今天批准國家石油天然氣公司（Naftogaz）總裁科列茨基（Sergiy Koretsky）出任總理，這是總統...

美高階官員重申「不接受一中原則」 籲拉美國家加強與台灣合作

美國之音報導，美國國務院西半球事務局高階官員柯札克表示，華府不接受北京倡導的「一個中國原則」，他呼籲拉丁美洲和加勒比海地...

東協外長會議7月19日登場 魯比歐與王毅預定出席

菲律賓19日起在馬尼拉主辦東南亞國家協會（ASEAN）外長會議及相關會議，聚焦緬甸局勢、區域合作與地緣政治變化，美國國務...

民調首跌破50%！高市早苗內閣支持率出爐 60多歲民眾下滑最明顯

日本時事通信社今天公布的民調顯示，日相高市早苗率領的保守派政府支持率為49%，自去年10月上台以來，首度跌破5成。其中，...

日議員石平質詢矢板明夫遇襲案 憂大陸新法波及日本

印太戰略智庫執行長矢板明夫在台中遭人毆打事件，受日本國會關注。日本維新會參議員石平今天在質詢時，要求政府說明如何保障海外...

9月中美峰會將評估現有承諾 葛里爾坦言陸履約情況「不完美」

彭博報導，大陸國家主席習近平和美國總統川普9月峰會備受矚目，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對此抱持審慎預期，表明該會談將專注於評估現有承諾，而非促成新協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。