9月中美峰會將評估現有承諾 葛里爾坦言陸履約情況「不完美」
彭博報導，大陸國家主席習近平和美國總統川普9月峰會備受矚目，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對此抱持審慎預期，表明該會談將專注於評估現有承諾，而非促成新協議。
葛里爾受訪時表示，此次會晤將是一次盤點現狀的時刻、確認雙邊關係、確保中國履行其承諾。他預期雙方將評估中國是否依據去年10月達成的關稅休戰協議履行承諾，將稀土出口限制措施推遲一年實施。
葛里爾還補充稱，中方履約情況並不完美，但中美兩國正在共同努力解決仍然存在的落差。
報導稱，藥品是另一個摩擦點。中國是活性藥物成分（API）和製藥上游原料的重要供應國，美國近700種藥品使用至少有一種關鍵原料只來自中國。格里爾表示，已有17家製藥公司承諾將生產遷回美國。
川普早前表示，將於9月24日左右在白宮接待習近平，這距離雙方緩解貿易緊張局勢的協議到期僅剩數周。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。