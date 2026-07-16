9月中美峰會將評估現有承諾 葛里爾坦言陸履約情況「不完美」

彭博報導，大陸國家主席習近平和美國總統川普9月峰會備受矚目，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對此抱持審慎預期，表明該會談將專注於評估現有承諾，而非促成新協議。

葛里爾受訪時表示，此次會晤將是一次盤點現狀的時刻、確認雙邊關係、確保中國履行其承諾。他預期雙方將評估中國是否依據去年10月達成的關稅休戰協議履行承諾，將稀土出口限制措施推遲一年實施。

葛里爾還補充稱，中方履約情況並不完美，但中美兩國正在共同努力解決仍然存在的落差。

報導稱，藥品是另一個摩擦點。中國是活性藥物成分（API）和製藥上游原料的重要供應國，美國近700種藥品使用至少有一種關鍵原料只來自中國。格里爾表示，已有17家製藥公司承諾將生產遷回美國。

川普早前表示，將於9月24日左右在白宮接待習近平，這距離雙方緩解貿易緊張局勢的協議到期僅剩數周。