日議員石平質詢矢板明夫遇襲案 憂大陸新法波及日本

印太戰略智庫執行長矢板明夫在台中遭人毆打事件，受日本國會關注。日本維新會參議員石平今天在質詢時，要求政府說明如何保障海外日本公民安全，並質疑中國新法將國內法效力延伸至境外，恐影響日本人在日本境內的言論自由。

石平在參議院外交防衛委員會質詢中提到，前「產經新聞」台北支局長、印太戰略智庫執行長矢板明夫7月6日在台中遭人毆打受傷。他引用台灣外交部說法指出，遭逮捕嫌犯為中國籍香港人，台灣外交部並將此案稱為中國「民族團結進步促進法」施行後首起「跨境鎮壓暴力事件」。

石平表示，雖然案件發生在海外，但是日本政府應對這類暴力行為展現明確態度。他並憂心，未來日本國內也可能發生類似事件，「說不定我自己哪一天，也可能被從中國來的人打上幾拳。因此，希望政府一定要採取措施，避免這類事情發生。」

對此，外務大臣茂木敏充表示，日本政府知情這起事件，但由於案件仍在偵辦中，不便評論個案，政府將持續把海外日本公民安全列為優先事項，若發生類似事件，也會提供必要協助與支援。

警察廳則回覆，警察的職責是保護人民的生命、身體及財產，維護公共安全與秩序。為履行這項責任，警方一直持續進行必要的情報蒐集活動。警方將持續蒐集必要情報；若認定有人身安全受到威脅，將依危險程度採取警戒措施，發現違法行為也會依法嚴正處理。

石平在質詢中也提及，中國7月1日起施行「民族團結進步促進法」，將國內法的效力延伸至境外，「換句話說，日本人或是在日本國內的組織，即使是在日本國內談論西藏、新疆或台灣議題，只要被中國認定破壞民族團結，就可能成為中國法律的處罰對象。」

他追問，日本人7月1日後若前往中國、香港或澳門，是否可能因在日本境內的發言遭到中國拘留或處罰，「日本政府將採取什麼措施，避免這種情況發生？」

茂木敏充回應，「民族團結進步促進法」畢竟是他國的法律，日本政府並非負責解釋或運用該法律的一方，因此不便對此作出評論。但是，政府將關注相關發展，確保日本國民安全，以及日本國內正當的言論與研究活動不受影響。

外務省官員則表示，目前無法就石平所提的假設情境作出明確判斷，但強調保障海外日本公民安全是外務省最重要的職責之一，政府將持續蒐集資訊，必要時發布安全提醒，全力維護在中國日本公民的人身安全。