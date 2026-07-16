快訊

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

下班帶傘！雨區往北擴大 17縣市豪大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

日議員石平質詢矢板明夫遇襲案 憂大陸新法波及日本

中央社／ 東京16日專電
印太戰略智庫執行長矢板明夫。 中央社
印太戰略智庫執行長矢板明夫。 中央社

印太戰略智庫執行長矢板明夫台中遭人毆打事件，受日本國會關注。日本維新會參議員石平今天在質詢時，要求政府說明如何保障海外日本公民安全，並質疑中國新法將國內法效力延伸至境外，恐影響日本人在日本境內的言論自由。

石平在參議院外交防衛委員會質詢中提到，前「產經新聞」台北支局長、印太戰略智庫執行長矢板明夫7月6日在台中遭人毆打受傷。他引用台灣外交部說法指出，遭逮捕嫌犯為中國籍香港人，台灣外交部並將此案稱為中國「民族團結進步促進法」施行後首起「跨境鎮壓暴力事件」。

石平表示，雖然案件發生在海外，但是日本政府應對這類暴力行為展現明確態度。他並憂心，未來日本國內也可能發生類似事件，「說不定我自己哪一天，也可能被從中國來的人打上幾拳。因此，希望政府一定要採取措施，避免這類事情發生。」

對此，外務大臣茂木敏充表示，日本政府知情這起事件，但由於案件仍在偵辦中，不便評論個案，政府將持續把海外日本公民安全列為優先事項，若發生類似事件，也會提供必要協助與支援。

警察廳則回覆，警察的職責是保護人民的生命、身體及財產，維護公共安全與秩序。為履行這項責任，警方一直持續進行必要的情報蒐集活動。警方將持續蒐集必要情報；若認定有人身安全受到威脅，將依危險程度採取警戒措施，發現違法行為也會依法嚴正處理。

石平在質詢中也提及，中國7月1日起施行「民族團結進步促進法」，將國內法的效力延伸至境外，「換句話說，日本人或是在日本國內的組織，即使是在日本國內談論西藏、新疆或台灣議題，只要被中國認定破壞民族團結，就可能成為中國法律的處罰對象。」

他追問，日本人7月1日後若前往中國、香港或澳門，是否可能因在日本境內的發言遭到中國拘留或處罰，「日本政府將採取什麼措施，避免這種情況發生？」

茂木敏充回應，「民族團結進步促進法」畢竟是他國的法律，日本政府並非負責解釋或運用該法律的一方，因此不便對此作出評論。但是，政府將關注相關發展，確保日本國民安全，以及日本國內正當的言論與研究活動不受影響。

外務省官員則表示，目前無法就石平所提的假設情境作出明確判斷，但強調保障海外日本公民安全是外務省最重要的職責之一，政府將持續蒐集資訊，必要時發布安全提醒，全力維護在中國日本公民的人身安全。

日本維新會參議員石平今天在質詢時，要求政府說明如何保障海外日本公民安全，並質疑中國新法將國內法效力延伸至境外，恐影響日本人在日本境內的言論自由。 中央社
日本維新會參議員石平今天在質詢時，要求政府說明如何保障海外日本公民安全，並質疑中國新法將國內法效力延伸至境外，恐影響日本人在日本境內的言論自由。 中央社

矢板明夫 日本 台中 日本維新會 國會 茂木敏充

延伸閱讀

法官籲台美共同因應中國跨境鎮壓、政府強化通報平台

陸「反分裂法、團結法」長臂管轄 賴總統籲守護民主

中國《民族團結法》正式施行，台灣如何應對跨國鎮壓威脅？

日中對話機制幾近停擺 日媒示警：誤判意圖恐釀突發事態

相關新聞

9月中美峰會將評估現有承諾 葛里爾坦言陸履約情況「不完美」

彭博報導，大陸國家主席習近平和美國總統川普9月峰會備受矚目，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對此抱持審慎預期，表明該會談將專注於評估現有承諾，而非促成新協議。

日議員石平質詢矢板明夫遇襲案 憂大陸新法波及日本

印太戰略智庫執行長矢板明夫在台中遭人毆打事件，受日本國會關注。日本維新會參議員石平今天在質詢時，要求政府說明如何保障海外...

港府第三度搜查獨立書店！留下書舍、田園書屋人員被捕，引發「我是書店店員」社群聲援

「香港書展開幕日，獨立書店被捕時？」香港國安處在7月15日突然再次針對書店發動搜查，派員前往旺角的獨立書店「留下書舍」與「田園書屋」，並以涉嫌違反國安條例為由，拘捕了3女2男。同時港警對外表示，在書店查獲一批「具煽動意圖的書籍」，根據《轉角國際》向香港知情人士的求證，被查書籍中包括台灣衛城出版、記者馮哲芸的著作《唯紅花綻放》。這已是今年度3月以來，繼一拳書館、獵人書店之後，香港針對獨立書店進行搜捕的第三起打壓事件。

皮尤調查：中國全球好感度排名超越美國 人權表現美評價較高

美國民意調查機構皮尤研究中心最新調查顯示，中國大陸在全球好感度排名首次超越美國，為2023年以來首見。但在人權方面，受訪者對美國評價較高。

路透：捷克外交部證實有公民在中國遭拘留

路透社報導，捷克外交部今天表示，一名捷克公民在中國遭拘留，並說捷克官員已透過領事管道與他取得聯繫

曼谷酒館惡火已32死：泰國消防安全的老問題重演？

泰國曼谷一間酒館7月12日深夜惡火，死亡人數已知至少32人，還有近20人仍在命危名單上，是當地17年來最嚴重火警。這場大火也引發輿論質疑，這是泰國夜店與酒館消防安全的老問題再度重演，此類場所過去就因為逃生動線受阻、建築結構缺陷、空間封閉通風不良、以及消防灑水系統形同虛設等問題，而釀成多起死亡事件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。