委國雙強震死亡總數攀至4829人 1.8萬人流離失所

委內瑞拉政府今天通報，上個月的兩起毀滅性地震死亡總數已攀升至4829人，另造成近1.8萬人流離失所。

法新社報導，委內瑞拉6月24日當天於1分鐘內接連發生規模7.2和7.5的地震，重創首都卡拉卡斯（Caracas）以北、靠海的拉圭拉州（La Guaira）。

根據委內瑞拉國會議長豪爾赫．羅德里格斯（JorgeRodriguez）今天在通訊軟體Telegram公布的最新統計，這場災難已造成4829人死亡。

地震發生迄今3週，拉圭拉州的救援人員與罹難者家屬仍在持續搜尋被埋在倒塌建築物下的受害者。

目前至少有2萬857人安置在人滿為患的營區，許多營區缺乏供水及適當的衛生設施。

路透社報導，6月24日雙強震的傷者總數維持在1萬6740人不變，另有1萬7907人仍流離失所。