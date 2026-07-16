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尚比亞首位白人總統史考特逝世 享壽82歲

中央社／ 尚比亞首都路沙卡15日綜合外電報導
尚比亞前副總統史考特（Guy Scott）今天逝世，享壽82歲。路透資料照
尚比亞前副總統史考特（Guy Scott）今天逝世，享壽82歲。路透資料照

尚比亞政府表示，前副總統史考特（Guy Scott）今天逝世，享壽82歲。他曾於2014年短暫代理總統，是1994年以來時隔20年非洲首位白人國家元首。

美聯社報導，史考特曾任尚比亞副總統。2014年，時任總統薩塔（Michael Sata）在任內逝世後，史考特代理總統職務3個月。

史考特因此成為南非前總統戴克拉克（F.W. deKlerk）之後，非洲首位白人國家元首。戴克拉克是南非種族隔離時期的最後一位總統，並在1994年南非首次不分種族的大選選出曼德拉（Nelson Mandela）後卸任。

尚比亞政府發表聲明表示，史考特在尚比亞首都路沙卡（Lusaka）的自家農場中逝世。尚比亞現任總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）宣布將為史考特舉行國葬，但確切日期尚未公布。

史考特擁有蘇格蘭及英格蘭血統，1991年首度當選尚比亞國會議員，隨後被任命為農業、糧食暨漁業部長，並於2011年出任副總統。

史考特成為尚比亞自1964年脫離英國殖民統治獨立以來的首位白人副總統，後來更成了尚比亞第一位白人總統。

史考特 南非 曼德拉

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