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強化防空戰力 美批准對沙烏地近20億美元軍售案

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

隨著中東戰事升級，美國國務院今天表示，已批准總值約19.6億美元（約新台幣624億元）的軍售案，以強化沙烏地阿拉伯的防空能力。

法新社報導，美國國務院在新聞稿中表示：「這個擬議的軍售案將透過提升一個非北大西洋公約組織（NATO）主要盟國的安全，來支持美國的外交政策和國家安全目標，這個盟友是波斯灣地區政治穩定與經濟進步的一股力量。」

沙烏地尋求採購的武器中，包括多達2萬套先進精準殺傷武器系統（Advanced Precision Kill WeaponSystems）與其彈頭。根據美國海軍網站的描述，這是「一種可在近距離作戰中，以低成本摧毀目標同時限制附帶損害的方法」。

美國國務院表示，主要承包商為位於新罕布什爾州納述亞（Nashua）的英國航太系統公司（BAESystems）。

新聞稿指出：「這項擬議的軍售案將藉由強化本土防禦，以及改善與美軍、其他區域及北約部隊的協同作戰能力（interoperability），提升沙烏地阿拉伯嚇阻當前與未來威脅的能力。」

沙烏地阿拉伯似乎正處於與葉門獲得伊朗支持的青年運動（Houthis）重燃戰火的邊緣。青年運動13日對沙烏地南部城市艾卜哈（Abha）一座機場發射飛彈。

在青年運動發動襲擊前，葉門政府曾攻擊沙那機場，導致一架載著青年運動代表團、從伊朗最高領袖葬禮返程的班機改道。青年運動將這次襲擊歸咎於利雅德。

與此同時，美國在重新實施海上封鎖後，加強對伊朗的多波攻擊，雙方戰事再起。

美國國務院新聞稿最後強調：「這項擬議中的軍售案不會對美國國防戰備產生不利影響。」

軍售 伊朗 中東戰事

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