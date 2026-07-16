緬甸外海2船難逾500人失蹤 聯合國示警多為洛興雅人

路透社今天引述聯合國機構報導指出，有2艘載有超過500人的船隻，近期疑似在緬甸外海翻覆，乘客多為洛興雅人，目前推測恐無人生還。

國際移民組織（IOM）與聯合國難民署（UNHCR）發表聯合聲明表示，「根據初步資訊，這2艘船於6月下旬從緬甸若開邦（Rakhine State）出發，船上乘客大多為洛興雅人，據報道其中一些人來自孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的難民營。

聯合國機構表示，第1艘載有約250人的船隻在出發後不久便失去聯繫，第2艘載有約280人的船隻，據信於7月8日在緬甸伊洛瓦底省（Ayeyarwady Region）沿岸沉沒。

聲明表示，2艘船共載有超過500人，恐無人生還。

聲明指出，「雖然事件和傷亡人數尚未得到官方確認，但聯合國難民署和國際移民組織對可能造成的慘重人員傷亡深表關切」。