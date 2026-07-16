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施凱爾訪烏克蘭 強調英國對烏支持不隨他卸任結束

中央社／ 倫敦16日專電

預定20日卸任的英國首相施凱爾今天赴基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基會談，強調英國對烏克蘭的承諾不會隨著他卸任而結束，過去2年雙方建立的夥伴關係、多邊聯盟和各項支持都是以「延續多年」為出發點。

施凱爾（Keir Starmer）2024年7月就任，近期因為施政表現頻遭批評、執政黨於多場選舉失利、人事任命屢現爭議等，遭黨內逼宮下台，首相一職將由黨籍國會議員、前曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）接任。施凱爾在唐寧街首相官邸的日子已少於一週。

首相府表示，訪問烏克蘭期間，施凱爾擬與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論軍事和財政支援等議題。

施凱爾發布聲明提到，就任首相時，他知道英國不能僅是「此時此刻」與烏克蘭同在，而是必須協助打造得以確保烏克蘭長期安全與成功的基礎。過程中，英國帶動其他國家一起行動，施凱爾對英國的貢獻感到自豪。

他強調，與烏克蘭的合作、支援烏克蘭的工作將持續下去；英國對烏克蘭堅不可摧的支持將是長長久久。

烏克蘭 施凱爾 英國 澤倫斯基

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