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皮尤調查：中國全球好感度排名超越美國 人權表現美評價較高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
皮尤研究中心最新調查顯示，中國大陸在全球好感度排名首次超越美國，為2023年以來首見。路透資料照
皮尤研究中心最新調查顯示，中國大陸在全球好感度排名首次超越美國，為2023年以來首見。路透資料照

美國民意調查機構皮尤研究中心最新調查顯示，中國大陸在全球好感度排名首次超越美國，為2023年以來首見。但在人權方面，受訪者對美國評價較高。

調查於今年2至5月期間進行，訪問全球36個國家及地區、合共4.2萬名受訪者，調查期間美國正對伊朗發動軍事行動。結果顯示，25個地區的民眾對中國的好感高於美國，當中包括加拿大、澳洲、法國、德國等美國主要盟友。

受訪者對中國好感度的中位數為46%，過去近4年呈上升趨勢，其中義大利、西班牙、墨西哥及印尼等國家，對中國的好感度更升至歷來最高。相反，對美國好感度的中位數則持續下滑，自去年川普上任後跌勢加劇，今年更跌至只有36%。

調查同時比較兩國領袖形象，結果顯示，22個國家的民眾對大陸國家主席習近平的評價較對川普正面，當中包括加拿大、墨西哥，以及英、法、德等歐洲主要國家。

外交政策方面，17個中等收入國家的受訪者對美國的擔憂多於中國，約75%認為美國嚴重或在相當程度上干涉他國內政。相對而言，更多受訪者認為中國比美國更是可靠夥伴，並對全球和平穩定有更大貢獻；不過在人權表現方面，受訪者仍對美國評價較高。

調查顯示，對中國看法最正面、最負面的都來自亞太地區。調查反映，約90%的巴基斯坦人對中國抱持好感，只有11%的日本人持相同觀點。

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