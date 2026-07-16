俄軍對烏克蘭全境發動空襲 釀13死約50傷

烏克蘭各地地方政府表示，俄羅斯今天對烏克蘭全境發動攻擊，造成13人死亡、約50人受傷。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭至今已超過4年，雙方攻擊近幾個月來持續加劇，導致平民傷亡人數不斷增加。根據聯合國，6月是自2022年4月以來烏克蘭平民傷亡最慘重的月份。

白天發動的攻擊鎖定黑海港口城市敖德薩（Odesa），以及鄰近俄羅斯邊境的東北部城市蘇米（Sumy）的工業與醫療設施。

蘇米州州長格里哥洛夫（Oleg Grygorov）表示：「敵軍投下6枚導引航空炸彈，造成3人死亡、17人受傷。」

他還說：「死者中有一名女性和一名男性。另一人則傷勢極度嚴重，目前無法辨識其性別。」

敖德薩州州長基佩爾（Oleg Kiper）表示，敖德薩連續第5天遭受大規模飛彈與無人機聯合攻擊，這波攻擊造成3人死亡，至少8人受傷。

烏克蘭當局與救援部門也通報，南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）另有1人死亡，東部則有3人死亡。

救援單位在Telegram上表示，俄軍對南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）的攻擊造成3人死亡、15人受傷，並發布照片顯示，消防員正運出遺體與傷者，且建築物外牆遭摧毀。

另外，法新社記者表示，今天午夜過後不久，基輔傳出一連串爆炸聲，在此之前，烏克蘭空軍曾發布警報，通報有數枚彈道飛彈接近。

記者指出，烏克蘭首都上空出現數道明亮閃光，隨後傳出約6次爆炸聲。這波攻擊發生數小時前，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）才剛訪問基輔，以加強雙方防衛合作關係。