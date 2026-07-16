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匈牙利親中前外長 轉任比亞迪高階主管引質疑

中央社／ 台北16日電

外電報導，立場親中親俄的匈牙利前外長西亞爾托，15日宣布辭去匈牙利國會議員職務，轉任中國電動車大廠比亞迪高階主管。由於西亞爾托在外長任內曾協助比亞迪取得匈牙利政府大筆補助，他的轉換跑道已引發利益交換等質疑。

美聯社報導，西亞爾托（Péter Szijjártó）曾在前匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府擔任外長近12年。今年4月，他在親歐的尊重與自由黨（Tisza）贏得匈牙利大選後隨同奧班卸任，但仍保留國會議員身分。

報導指出，匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）15日對此透過社群媒體發文，直指西亞爾托「長期代表外國利益」，且曾積極遊說，協助比亞迪取得匈牙利政府鉅額補助。而「這位失敗的奧班政府前外長，在電池與汽車產業投資案中究竟代表誰的利益」，如今一目了然。

另一方面，西亞爾托在其臉書（Facebook）帳號表示，自己收到「一項極具聲望的邀請」，將加入全球最大的電動車製造商比亞迪。他還說，比亞迪是過去20年「全球汽車產業最成功的企業之一」，今天起他將擔任比亞迪集團「對外關係及新業務發展的執行主管」。

報導提到，2002年起即擔任匈牙利國會議員的西亞爾托，自今年4月選後即鮮少出席國會表決，也幾乎沒有公開露面或在社群媒體發文。

根據報導，西亞爾托在外長任內積極推動中國企業投資匈牙利，其中即包括比亞迪，且比亞迪還獲得匈牙利政府可觀的國家補助。2023年，他宣布比亞迪將在匈牙利設立其首座歐洲工廠，還宣稱是「匈牙利經濟史上規模最大的投資之一」，且匈牙利政府將為比亞迪建廠提供財政補助。

此後，西亞爾托2025年又宣布，比亞迪將把歐洲總部及研發中心設在匈牙利首都布達佩斯（Budapest），匈牙利政府將提供200億富林（Forint，約新台幣20.5億元）的補助。

上述舉動，使比亞迪得以在歐洲境內生產汽車，規避了歐盟針對中國電動車課徵的進口關稅。然而，匈牙利方面至今仍未公開對比亞迪建廠的補助金額。

除了親中，報導指出，西亞爾托長期親俄，2021年更獲得俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）授予頒給外國人士的最高榮譽之一的「友誼勳章」。即使俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，他仍持續與俄方往來密切，還曾多次前往莫斯科洽談天然氣與石油採購事宜，更稱俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）是自己的朋友。

華盛頓郵報曾披露，今年匈牙利大選期間，西亞爾托在歐盟外長會議期間經常致電拉夫羅夫，即時通報會議討論內容。同一期間，匈牙利一名調查記者因為對他與拉夫羅夫之間的通聯紀錄展開調查，遭奧班政府以間諜罪嫌起訴，但此案在馬格雅政府上任後被撤銷。

比亞迪 匈牙利 電動車

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