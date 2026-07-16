牽制中國影響力 美海防隊派巡邏艦進駐西太平洋

「華爾街日報」報導，美國海岸防衛隊先前部署在中東地區的船艦，目前正在以新加坡與菲律賓為基地執行行動，以協助牽制中國在太平洋地區的勢力擴張。

這6艘長154英尺的快速反應巡邏艦，隸屬於美國海岸防衛隊重新規劃的「遠征巡邏艦中隊」，可被派遣到全球各地。他們的首次部署地點是西太平洋。由於中國升級所謂的灰色地帶行動，以對台灣周圍及南海爭議海域投射控制力，多年來此區局勢一直相當緊張。

美國海岸防衛隊稱長度在65英尺以上、具備船員住宿設施的船艦為巡邏艦。海岸防衛隊發言人表示，這些船艦獲准可自新加坡與菲律賓呂宋島（Luzon）的蘇比克灣（Subic Bay）執行任務，將至少持續到9月。過去美國曾部署較大型的海岸防衛隊巡邏艦，到面向南海的前美軍基地蘇比克灣，但這是首次有規模較小的快速反應巡邏艦在當地執行任務。

美國海岸防衛隊這次部署，是華府為遏阻北京對台灣或南海島礁採取行動的最新舉措，菲律賓與越南等國也宣稱對這些島礁擁有主權。美國正在分散軍事部署、升級簡陋機場、測試先進飛彈系統，並與更多盟國舉行日益複雜的演習，一切都是為了讓北京當局相信，任何軍事行動都將面臨過高風險。

海岸防衛隊發言人表示，這些巡邏艦的指揮與後勤是由新加坡負責，艦艇則輪流前往蘇比克灣。

美軍持續擴大在菲律賓的部署，菲律賓是美國的條約盟國，如果台灣發生戰爭，可能成為關鍵的作戰基地。至於新加坡，美國與新加坡長期簽有協議，將使用其海軍設施，以支援美方特定行動。

北京也依賴中國海警力量，試圖加強對這片海域的控制，每年有數兆美元的貿易貨物經過此區。中國海警船曾攔截試圖前往軍事前哨或當地漁場的菲律賓船艦，有時候還會動用水砲與其他施壓手段驅離對方。

分析家指出，由於部分美國海軍軍艦被調往中東，以在伊朗戰爭期間支援美國軍事行動，美國海岸防衛隊艦艇可協助填補相關戰力空缺。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic PolicyInstitute）非常駐資深研究員葛蘭姆（Euan Graham）表示：「當美國海軍明顯需要大量投入在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）與中東時，美國海岸防衛隊成了維持美國存在的一種方式。」

美國海岸防衛隊的任務包括執法與搜救，這對一些可能對美國明顯軍事存在存有疑慮的國家而言，或許是較能接受的合作夥伴，這些國家包括越南以及一些沒有自身軍隊的太平洋島國。

美國海岸防衛隊已在關島與夏威夷部署船艦，包括一艘其所稱的印太支援巡邏艦。這艘巡邏艦曾造訪巴布亞紐幾內亞、萬那杜與其他小型島國，美中正在爭奪對這些國家的影響力。在執行這些任務時，美國海岸防衛隊人員經常與地方執法部門合作，進行打擊非法捕魚或毒品走私的巡邏，且會登船檢查。

在新加坡與菲律賓部署艦艇，讓美國海岸防衛隊得以更靠近南海熱點。這些巡邏艦目前正在支援美軍太平洋司令部，而美軍太平洋司令部負責管轄從印度到夏威夷以外的廣大區域。

不過，要在中國後院嚇阻中國，對美國而言仍是一項挑戰。

北京已投入大量資源在海警上，如今中國海警擁有更大型、火力更強的艦艇，能在海上執勤更長時間，其中包括全球最長的巡邏艦艇。中國海警與中國海軍也更密切合作，並獲得中國海上民兵的支援。這些海上民兵由漁民組織，偶爾會為北京執行任務。

同時，美國海岸防衛隊面臨船艦老舊、新型艦艇生產速度不如預期以及人力短缺等問題。部分分析家表示，如果要迎頭趕上，美國海岸防衛隊在太平洋這個幅員廣闊的區域，還需增設更多基地。

美國推出名為2028部隊設計（Force Design 2028）的新戰略，目的在增加美國海岸防衛隊的軍事人力，在2024年約4萬6000名現役與後備人員的基礎上，再增加1萬5000人。目前已取得一些進展：2025年招募人數創下數十年來新高，國會也批准向海岸防衛隊投入約250億美元，包括用於添購新船艦與飛機。

2001年發生911攻擊事件後，美國海岸防衛隊艦艇曾被派往中東，支援美國對伊拉克的入侵行動。他們當時駐留當地，協助維護海上安全與保護基礎設施；最近幾年，這些巡邏艦在阿曼灣與阿拉伯海周圍攔截毒品與武器走私。由於這些船隻並未配備飛彈防禦系統，隨著今年初美國與伊朗的敵對狀態升高，這些船艦不得不撤離巴林。