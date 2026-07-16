專家：澳、台應擴大情報合作 提高區域安全

澳洲戰略分析研究所情報及戰略專家休布瑞吉（Michael Shoebridge）接受中央社記者訪問表示，澳洲及台灣兩國應擴大情報合作，反制中國軍事威脅及提高印太區域安全；澳洲和台灣均迫切需要增加反制中國飛彈和無人機的戰備。

休布瑞吉曾任澳洲通訊局（Australian SignalDirectorate）及防衛情報組織情報分析官員，目前為澳洲戰略分析研究所（Strategic Analysis Australia）總監，7日於澳洲戰略分析研究所網站發表文章「紙上談兵：澳洲、中國與鄰近地區安全問題」（Paperworkv. missiles: Australia, China & neighbourhood security）。

他批評，澳洲並未有清晰的反制中國威脅藍圖，而且澳洲未能建造或引進足以抵禦中國飛彈威脅的攔截系統；在既沒有足夠戰備實力，而且又未能正視太平洋島國安全需要的情況下，坎培拉僅推動鄰國與澳洲簽訂更多協議，無助提高區域安全。

休布瑞吉14日接受中央社訪問提到，就在澳洲和斐濟於6日簽訂「海洋和平聯盟」協議的同一天，中國朝太平洋試射可搭載核武洲際彈道飛彈；中國的舉動印證澳洲必須堆動太平洋區域安全合作。

休布瑞吉認為，中國這次試射飛彈，讓澳洲的距離安全迷思正式破滅；對澳洲來說，加強推動太平洋區域安全合作，本來是刻不容緩的事情。不過，澳洲和太平洋島國雙方對何謂「安全」的認知，卻是存在重大差距，恐怕會對雙方長期安全合作構成阻礙。

他解釋，對澳洲來說，中國軍事擴張是最大的安全威脅之一；但對太平洋島國來說，健康衛生、氣候變遷和海平面上漲、跨國犯罪等，才是更直接地威脅其存亡的安全問題。

休布瑞吉相信，要和太平洋島國建構一套雙方共享的安全關係，澳洲需要擴大與台灣情報合作；如此不僅能讓兩國和整個區域提高軍事安全，還能有效地回應攸關太平洋島國民眾存亡的健康衛生和其他安全需求。

他舉例，「在衛生情報方面，當初正是台灣當局，最早地提供關於源自中國COVID-19疫情的最準確訊息，並且向澳洲等世界各地發布預警；這方面的情報合作是至關重要的，而且疫情遺禍至今，衛生情報始終不可或缺。」

休布瑞吉表示，就傳統軍事情報而言，澳洲與台灣合作同樣重要。面對中國軍事威脅，澳洲和台灣均迫切地需要大幅增加反制中國飛彈和無人機的戰備。他說：「這並非假設性的安全威脅；一旦爆發危機或衝突，針對台灣或者澳洲，（中國）極有可能利用遠程無人機和飛彈展開襲擊。」

休布瑞吉強調，澳、台兩國同樣面對中國軍事威脅，也同樣存在相關戰備不足的問題。「我們都並未採取適當的行動，投資相關戰備，明顯犯了相同錯誤；台灣不僅需要投資反無人機戰備，也需要投資反飛彈戰備，澳洲亦然，雙方存在合作的可能。」