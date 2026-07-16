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烏克蘭內閣異動 國防部長免職、總理人選拍板

中央社／ 基輔15日專電

烏克蘭政府今天再度出現高層人事異動。國防部長費多羅夫遭撤換；總統澤倫斯基也宣布，提名國家石油天然氣公司（Naftogaz）執行長科列茨基出任總理。

費多羅夫（Mykhailo Fedorov）今天晚間透過社群媒體表示，能夠擔任國防部長是莫大榮幸，並回顧半年任內推動的多項工作，包括與美國企業家馬斯克（Elon Musk）旗下航太公司SpaceX合作，阻止俄羅斯利用「星鏈」（Starlink）衛星網路系統導引無人機；推動軍事改革，形容為「極為重要但不受歡迎」，以及推展協助烏軍打擊俄軍補給線的計畫。

費多羅夫也坦承，任內有3項未竟目標，包括未能依北大西洋公約組織（NATO）標準完成國防部改革、未能建立決策者問責文化，及未能全面落實公開招標採購制度。他說，未來仍將秉持創新與組織能力的理念，持續協助國家。澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）截至目前尚未公開說明撤換原因。

根據「基輔獨立報」報導，費多羅夫15日與澤倫斯基及烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）會面後遭解除職務。報導引述一不具名國會議員指出，澤倫斯基在執政黨內部會議表示，撤換原因包括國防部與軍方高層關係緊張、動員成效不彰，以及徵兵辦公室形象不佳等，並考慮由內政部長克利孟科（IhorKlymenko）接任國防部長。

現年35歲的費多羅夫今年1月出任國防部長，此前擔任數位轉型部長，因推動無人機發展及國防數位化而受關注。分析人士認為，他與瑟爾斯基在軍事改革方向及管理文化上存在分歧，比喻為「一名年輕科技才子與一名後蘇聯時代的軍官」，加上軍方既有制度及貪腐問題，使雙方矛盾逐漸浮現。

此外，澤倫斯基今天宣布提名科列茨基（SerhiyKoretsky）出任總理，以接替斯維里登科（YuliaSvyrydenko）。根據烏克蘭媒體UNN報導，澤倫斯基表示，烏克蘭目前首要任務是因應今年冬季可能面臨的能源挑戰，因此認為具能源產業管理經驗的科列茨基是合適人選。

科列茨基於2025年5月出任Naftogaz執行長，負責在俄軍持續空襲能源設施下維持國內能源供應穩定。在此之前，他曾任Naftogaz子公司烏克蘭國家石油公司（Ukrnafta）主管，任內帶領公司由虧轉盈，外界普遍肯定其危機管理能力。

近年烏克蘭政府高層人事異動頻繁。斯維里登科於2025年7月出任總理，不到一年即遭撤換；前總理什米哈爾（Denys Shmyhal）年內歷任國防部長及能源部長；能源部及司法部高層則因涉及約1億美元能源部貪腐案，於去年11月遭撤換。

烏克蘭 國防部長 澤倫斯基

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