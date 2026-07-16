全球風向變了！皮尤：36國民調25國對中好感勝美 習近平這點贏川普

美國無黨派智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）最新研究顯示，該中心首度記錄到全球許多國家對中國的觀感優於美國；多國對中國的好感度更升至歷來最高，對美國的觀感則惡化。研究同時顯示，受訪者對美國總統川普和中國國家主席習近平的信心整體都不高，但習近平得分高於川普。

BBC報導，皮尤於2月至5月間在36個國家訪問超過4萬2000人，詢問他們對美中兩個超級大國的觀感是非常正面、較為正面、較為負面，還是非常負面。結果發現，36國中有25國對中國抱持正面看法者，多於對美國抱持正面看法者。西班牙、印尼、義大利、希臘和加拿大是觀感最明顯轉向中國的國家之一；僅6國仍較偏好美國，且多為美國的堅定盟友，分別是波蘭、菲律賓、南韓、印度、日本和以色列。

另一方面，研究發現，20個國家對美國的好感度中位數近年持續下降，對中國的好感度中位數則不斷上升。研究人員另根據包括美國在內的擴大資料，比較各國近年變化，發現超過三分之一的國家對中國的好感度有所上升；義大利、西班牙、哥倫比亞、墨西哥、印尼、馬來西亞、奈及利亞和土耳其等地，今年對中國的好感度更創歷來新高。

整體而言，中等收入國家往往對中國抱持正面看法，較富裕國家則多持負面看法，新加坡是其中的例外。新加坡是受訪國家中人均GDP最高者，對中國的好感度也很高。調查中，對中國最正面和最負面的觀感都來自亞太地區，約90%的巴基斯坦人偏好中國，日本則僅11%。

皮尤研究員舒爾曼（Jonathan Schulman）表示，自2002年開始追蹤全球對美中兩國的觀感以來，這是首次在如此多國家看到這樣的結果。皮尤過去也曾發現美國好感度下滑，包括小布希政府執政末期的2008年，以及川普第一任期之初的2017年；但即使在當時，中國的好感度也往往與美國相當或略低。

習近平與川普

皮尤也詢問受訪者，是否有信心習近平和川普會在世界事務上採取正確行動。結果顯示，受訪者對兩人的信心普遍不高，多數得分低於50%，但許多受訪國家對習近平的信心仍高於川普。習近平的最高和最低評分分別來自巴基斯坦和日本，比例為83%和7%；川普的最高評分是菲律賓的68%，最低則是約旦河西岸／東耶路撒冷的4%。

舒爾曼表示，調查發現，受訪者對習近平的看法整體不如對其他領導人鮮明。至於川普，受訪者「比較可能明確表態，而且看法也比較極端」。

調查也發現，雖然仍有較多人認為美國政府比中國政府更尊重人民的個人自由，但差距已經縮小。皮尤另在數個中等收入國家提問，以了解民眾對美中外交政策的看法。各國認為美國在很大程度或相當程度上干涉他國事務的比例中位數達75%，認為中國如此的比例中位數則為45%。