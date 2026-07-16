法國通過協助死亡法案 為患者設下嚴格條件

法國國民議會今天最終通過「協助死亡」法案，在法律層面完成總統馬克宏推動的重大改革。這項立法爭議多時，支持者強調自主選擇，反對者則擔憂有違生命倫理。

國民議會議員以291票贊成、241票反對、29票棄權的結果通過法案。馬克宏（Emmanuel Macron）在表決後說：「2022年，我承諾與法國人民一起開闢這條路，這項承諾在莊重、謙遜及充分尊重我國民主的條件下獲得履行。」

這項立法過程一波三折。法案起初以政府提案形式被提交給國會，但在2024年因國會解散而遭擱置；相關議題後來透過2項提案重新浮上檯面，一項是獲得多數支持的安寧緩和照護相關法案，一項是較具爭議的協助死亡法案。

參議院曾罕見3度否決協助死亡法案，即使國民議會議員和參議員組成聯合委員會，也一直未能達成共識。

費加洛報（Le Figaro）報導，總理勒克努（SébastienLecornu）原本傾向延後表決，但馬克宏寧可速戰速決。根據法國憲法，當參議院與國民議會意見不同，國民議會握有最終決定權，因此今天表決即為最終通過。

部分國民議會議員曾表達疑慮，例如極右派「國民聯盟」（RN）的班特茲（Christophe Bentz）質疑「為何要加快死亡速度，提早奪去生命？」他認為社會無權放棄保護弱勢群體，而這些人會是立法後的第一批受害者。

負責自主和身心障礙人士事務的衛生部權理部長蓋亞－米尼耶（Camille Galliard-Minier）則肯定經過4年辯論後，「多元信念」獲得尊重。

新法創造了一項協助死亡的權利，某些罹患嚴重且無法治癒疾病的患者，在病情「危及生命，處於晚期或末期」時，可在特定條件下獲得這項權利；患者須承受治療無法緩解或無法忍受的生理、心理痛苦，且能以自由並知情的方式表達自我意志。患者也必須年滿18歲，為法國公民或合法長期居民。

尊嚴死亡權協會（ADMD）樂見國會完成「支持自由」的歷史性表決；法國主教會議主席艾佛林（Jean-Marc Aveline）則透過新聞稿表示，這一天「標誌著我國歷史上一次重大斷裂點」，目前無法評估立法後的影響，但「我們與脆弱、衰老、身心障礙和疾病的關係都將改變」。

法案確定通過後，馬克宏希望在年底前實施，他的任期僅餘不到一年。但勒克努日前曾說，將針對部分條文提請憲法委員會審議；參議院議長拉謝（GérardLarcher）也宣布要採取類似措施。憲法委員會有一個月時間做出裁定，這可能使法律延後頒布。

費加洛報指出，這是他們對這項社會價值變革公開表達保留態度的方式，顯見此一議題自始至終、在不同政治光譜的陣營都引發激烈分歧。

法國新聞台（franceinfo）提到，2025年，至少有158名法國人前往比利時和瑞士接受安樂死或協助自殺。

比利時聯邦安樂死管控暨評估委員會（CFCEE）統計，2025年有110名法國人接受安樂死，是2022年的2倍之多。

在瑞士，陪伴患者走完人生最後一程的尊嚴協會（Dignitas）統計，2025年有48名法國人前往當地接受安樂死，2024年有57人。其他類似組織則不公布相關數據。

在這2國接受安樂死或協助自殺的人，主要是50歲到79歲、罹患無法治癒的重病，且預期已時日無多。（編輯：張芷瑄）1150716

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