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馬來西亞森美蘭州議員選舉升溫 希盟國陣全面交鋒

中央社／ 記者黃自強吉隆坡15日專電

馬來西亞柔佛州議員選舉甫落幕，森美蘭州選舉接續登場。隨著團結政府兩大陣營「希望聯盟」與「國民陣線」各自公布州議席參選名單，選情升溫；這兩場選舉也是觀察下屆國會大選政治版圖變化的重要指標。

森美蘭州（Negeri Sembilan）第16屆州議員選舉將於7月18日提名，8月1日投票。「希望聯盟」（Pakatan Harapan）昨晚率先公布競逐36個州議席參選人名單，「國民陣線」（Barisan Nasional）今晚也將公布完整陣容；至於「國民聯盟」（PerikatanNasional）預計明天公布，為18日提名及隨後展開的競選活動預作準備。

馬來西亞最遲須於2028年2月前舉行國會大選。柔佛州（Johor）州議員選舉於11日落幕，國陣獲壓倒性勝利，囊括56席中的48席；希盟拿下8席，表現不如預期。希盟則力拚穩住森美蘭州執政版圖，迎戰挾柔佛州勝選氣勢的國陣。

拉曼大學（UTAR）中華研究學院副院長、副教授陳中和（Chin Chong Foh）表示，馬來西亞憲政體制承襲君主立憲內閣制，國會下議院任期5年。這屆國會於2022年12月19日首次開議，任期至2027年12月18日屆滿。依據聯邦憲法，國會一旦解散，必須在60天內完成國會大選（General Election）。

在州層級選舉方面，他指出，各州議會解散後，也會舉行「州選」（State Election），由選民選出州議員，再由取得多數席次的政黨或聯盟組成州政府。州議員選舉未必與國會大選同步，今年柔佛州與森美蘭州即率先舉行州議員選舉；至於國會何時解散、何時舉行大選，目前仍未確定。

回顧第15屆森美蘭州議員選舉，希盟贏得17席、國陣取得14席，雙方隨後在森美蘭州共組團結政府執政，國民聯盟則取得5席。面對即將登場的森美蘭州選戰，希盟與國陣各自推出參選名單，全面交鋒。

身兼希盟主席的首相安華昨晚出席希盟以「堅守希望」為主題參選人公布晚會，吸引大批支持者到場。安華致詞時並以中文「我們都是一家人」向支持者問好，希望爭取更多華裔選民支持。

希盟競選主任阿米魯丁（Amirudin bin Shari）表示，希盟全面備戰，希望延續森美蘭州執政優勢。希盟不會僅靠政治口號競選，而是以施政成果、發展計畫及未來藍圖爭取支持；目前國家正處於經濟復甦階段，不應再製造政治不穩定，影響國家發展。

另外，來自森美蘭州各地的國陣支持者今晚也湧入參選人公布大會，揮舞競選旗幟、齊聲高喊口號，為各選區參選人加油打氣，現場氣氛熱烈。

馬來西亞 國會

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