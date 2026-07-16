立陶宛新總理：盼修復對中關係 但不會改台灣代表處

立陶宛新任總理辛克維丘斯十四日上任首日就表示，將尋求修復與中國大陸的關係，並稱當初允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」的決定「可能太過勇敢」。

路透報導，立陶宛二○二一年允許台灣在境內設立「台灣代表處」後，中國隨即降低兩國外交關係層級，雙邊貿易也受到衝擊。新政府將把立中兩國關係「正常化」、恢復互派大使列入施政綱領。

辛克維丘斯在國會表決是否同意他出任總理前接受質詢，談及台灣代表處時指出：「我們希望恢復原來的狀態。我們與中國維持了長期關係，後來卻作出這些政治決定。這些決定很勇敢，可能太過勇敢，也可能與整體脈絡格格不入。」

立陶宛國家廣播電視台（ＬＲＴ）報導，立陶宛國內有關對中關係正常化的公開討論，大多由執政聯盟中的立陶宛農民與綠黨聯盟推動；辛克維丘斯率領的社會民主黨則強調維爾紐斯不會讓步，以反駁反對派批評。

目前各界仍在爭論，是否應更改位於維爾紐斯的台灣代表處名稱。ＬＲＴ引述消息人士指出，代表處改名是北京改善雙邊關係所提條件之一。不過，路透報導，辛克維丘斯受訪時表示，他相信即使不改變台灣代表處現狀，也能恢復與中國的關係，「外交部有數個選項可以解決目前情況」，但未透露具體內容。

立陶宛總統首席外交政策顧問斯卡伊斯潔利特表示，新政府上任後不會優先著手改善與中國的關係，因為對於立陶宛而言，目前有更重要議題需要處理。