專家：一旦北京動武 英國支持軍援台灣民意可能飆升

一項今天發布的英國對外政策年度民調結果顯示，支持與不支持在危機發生時，向台灣提供軍事和財政支援的英國民眾比例相當，但更多的民眾是立場模稜兩可。對此，有英國專家認為，一旦危機真正發生，英國支持軍援台灣的民意有可能飆升。

發布民意調查結果並撰寫分析報告的是英國智庫「英國對外政策研究集團」（BFPG）。民調顯示，支持提供台灣軍事與財政支援的英國受訪民眾占比約28%，反對者27%，占比最高的則是「既不支持，也不反對」，達32%。

BFPG分析，這樣的結果反映的可能是「對多數英國民眾而言，台灣遭受攻擊對英國的安全與經濟可能造成的衝擊，較不顯而易見」。

BFPG自2019年起定期發布年度報告，根據民調結果分析英國大眾對全球事務及政府對外政策的看法，被視為相當具指標意義。最新報告是以今年5月底至6月初執行的民調為撰寫基礎。

關於BFPG呈現的民調結果與分析，英國智庫「地緣戰略理事會」（Council on Geostrategy）印太區域研究員薩金特（Gray Sergeant）告訴中央社，若英國大眾認為台灣海峽爆發衝突不會對英國造成重大影響，他們「顯然錯了」。

薩金特指出，歷屆英國政府皆曾警告，台海爆發衝突將導致嚴峻經濟後果，不僅重要國際貿易航道將遭遇嚴重干擾，關鍵的半導體供應鏈也將受嚴重衝擊。

不僅如此，台海衝突勢必迫使美國進一步轉移焦點，將更多軍事力量轉而部署至太平洋，相關發展將對歐洲的安全形勢造成重大影響。

薩金特強調，若英國大眾至今仍未清楚意識到這樣的現實，則英國政府有必要向民眾以更有效的方式加強說明，凸顯發生在世界另一端的事件也會對英國本土造成影響。

薩金特指出，儘管根據目前民調結果，英國民眾對台灣的支持度有提升空間，但可以預期，一旦北京強行對台動武，以追求所謂的「統一」，英國民眾對台灣的支持將「飆升」（skyrocket）。

類似的行為模式可見於英國社會對烏克蘭的高度支持。在俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭之前，英國民眾對烏克蘭的認知普遍非常有限。

薩金特提到，歷史上不乏例證，面對專制強權霸凌比它們小的國家，英國大眾往往會起而堅決反對。

另一方面，英國智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）執行長安德魯．葉（Andrew Yeh）告訴中央社，這樣的民調結果稱不上令人十分意外；英國社會、甚至是政策圈，對台灣的認識仍有提升空間。

安德魯．葉指出，英國及其他歐洲國家多年來享受台海相對穩定的「現狀」帶來的好處，未能充分意識到台灣和台灣海峽對各國安全繁榮的重要性。從經濟、政治、安全等角度全面提升各界對台灣的認知，是刻不容緩的工作。

值得一提的是，2024年7月卸任的前英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今年3月曾在英國大報「泰晤士報」（The Times）撰文表示，伊朗戰事對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）國際航運的干擾提醒各界，一旦台海爆發衝突，全球供應鏈遭受的衝擊將較荷莫茲海峽遇阻更巨大，嚇阻台海衝突發生至關重要。

蘇納克提到，通過荷莫茲海峽的全球一年貿易額估計是1.2兆美元，途經台灣海峽的則高達2.4兆美元（約新台幣77兆元），相當於2倍。此外，一旦在台灣生產的晶片出口受阻，全球經濟將大受影響。