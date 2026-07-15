快訊

曼谷酒館惡火已32死：泰國消防安全的老問題重演？

周麟離婚留170坪豪宅給前妻！淨身出戶只帶7萬元一晚全花光

以為當上人生勝利組！54歲擁近800萬提早退休 移居鄉下卻因這1點後悔

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙與英屬直布羅陀解除邊境管制 自由通行協議生效

中央社／ 直布羅陀15日綜合外電報導

西班牙與英屬直布羅陀自由通行協議今天生效，兩地解除邊境管制措施，西班牙總理桑傑士表示，此舉終於弭平一道長年未癒合的傷口。

緊鄰西班牙的直布羅陀（Gibraltar）位於伊比利半島（Iberian Peninsula）上，處於大西洋進入地中海的入口，在1713年一場戰爭後割讓給英國

法新社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）出席了拆除分隔直布羅陀與西班牙拉利內亞德拉孔塞普西翁鎮（La Linea de la Concepcion）邊界鐵門的儀式，強調取消例行邊境檢查是歷史性時刻。

西班牙社會勞工黨（PSOE）籍的桑傑士指出：「數十年來，對每天跨越邊境的數以千計勞工而言，邊界柵欄正是一道未癒合的傷口。」

他說，「今日我們寫下歷史，因為歐洲大陸最後一道牆倒下了」，並稱開放邊境的協議為該地區開啟共享繁榮的「新時代」。

英國2020年脫歐後，英國與歐盟歷經多年協商，雙方昨天在布魯塞爾簽署協議。

今天一早便有絡繹不絕的行人與車輛自由穿越邊境，部分民眾舉起手機記錄這個重大時刻。

直布羅陀只有約4萬名居民，但仰賴每天自西班牙跨境來工作的約1萬5500名勞工，這些人占其勞動力將近一半。

西班牙 地中海 英國

延伸閱讀

世足賽／西班牙前總理涉種族歧視爭議言論 自家人嚴厲抨擊「讓國家蒙羞」

世足賽／「無敵艦隊」連37場不敗平紀錄！西班牙主帥：源於4年前建立的理念

世足賽／法主帥質疑裁判水準 西班牙教頭回應：不如預期時總會找理由

西班牙夏季前半期高溫破紀錄 創1961年來新高

相關新聞

歐盟主席訪基輔 宣布與烏克蘭達成無人機生產協議

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，烏克蘭與歐盟已達成一項「無人機協議」，將結合烏克蘭的專業技術與歐盟的工業產能，以...

美國全面反制國際刑事法院 意外牽動杜特蒂案

美國最近宣布將全面反制國際刑事法院（ICC），並警告持續支持ICC的國家可能面臨更嚴格審視。由於菲律賓政府去年曾配合IC...

27家登記1地址…泰國破獲人頭股東集團 5台灣人涉違法設公司遭逮

泰國移民局和警方14日在巴吞他尼府（Pathum Thani）一處民宅內，搜索涉嫌經營跨國人頭股東網絡的據點，發現27家...

陸朝太平洋試射飛彈 專家：澳台須擴大反制飛彈、無人機能力

中國近日朝太平洋試射飛彈引發國際關注，對此，澳洲防務專家雷頓向中央社指出，澳洲和台灣等區域內民主國家均必須迅速擴大反制飛...

泰總理阿努廷7/16訪陸晤習近平 擬簽多項合作協議

泰國總理阿努廷16日至20日應邀訪問中國，行程包括上海、成都及北京，期間將會晤中國國家主席習近平及國務院總理李強。泰方表...

曼谷酒吧大火32死73傷 15人情況危急仍在加護病房

泰國曼谷一家音樂酒吧日前發生爆燃大火，又兩名傷者宣告不治後，罹難者今天攀升至32人，另有約73人受傷，其中15人情況危急...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。