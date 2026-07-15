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西班牙與英屬直布羅陀解除邊境管制 自由通行協議生效
西班牙與英屬直布羅陀自由通行協議今天生效，兩地解除邊境管制措施，西班牙總理桑傑士表示，此舉終於弭平一道長年未癒合的傷口。
緊鄰西班牙的直布羅陀（Gibraltar）位於伊比利半島（Iberian Peninsula）上，處於大西洋進入地中海的入口，在1713年一場戰爭後割讓給英國。
法新社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）出席了拆除分隔直布羅陀與西班牙拉利內亞德拉孔塞普西翁鎮（La Linea de la Concepcion）邊界鐵門的儀式，強調取消例行邊境檢查是歷史性時刻。
西班牙社會勞工黨（PSOE）籍的桑傑士指出：「數十年來，對每天跨越邊境的數以千計勞工而言，邊界柵欄正是一道未癒合的傷口。」
他說，「今日我們寫下歷史，因為歐洲大陸最後一道牆倒下了」，並稱開放邊境的協議為該地區開啟共享繁榮的「新時代」。
英國2020年脫歐後，英國與歐盟歷經多年協商，雙方昨天在布魯塞爾簽署協議。
今天一早便有絡繹不絕的行人與車輛自由穿越邊境，部分民眾舉起手機記錄這個重大時刻。
直布羅陀只有約4萬名居民，但仰賴每天自西班牙跨境來工作的約1萬5500名勞工，這些人占其勞動力將近一半。
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