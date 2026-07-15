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泰國外長：緬甸總統8月將來訪 從軍政府領袖轉任後首次
泰國外交部長希哈薩今天告訴法新社，緬甸總統敏昂萊將於8月訪問泰國，這是他卸下軍政府領袖職務，轉任文職總統後首次正式訪問泰國。
法新社報導，緬甸軍方2021年發動政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）民選政府，引發內戰後，使得緬甸遭到國際社會排擠。
緬甸在舉行一場備受限制的選舉之後，軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）於4月就任文職總統。
泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）在曼谷記者會表示：「最好能讓緬甸重新回到國際社會。我們認為，經過5年後，我們需要對話、需要傾聽，他們也需要作出說明。」
希哈薩向法新社證實，敏昂萊將於8月訪問泰國，這是他轉任文職總統後首次訪泰。
希哈薩表示，「敏昂萊將進行正式訪問，很快就會在8月成行」。至於敏昂萊將會晤哪些人士，希哈薩說：「我們正在安排正式行程。」
泰國12日主辦東南亞國家協會（ASEAN）外長非正式會議。
敏昂萊就任文職總統後，鄰國泰國一直試圖透過雙邊關係及東協，推動與緬甸的關係正常化。
過去幾周來，敏昂萊已先後訪問了印度、中國以及東協成員寮國。
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