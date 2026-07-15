美國全面反制國際刑事法院 意外牽動杜特蒂案

美國最近宣布將全面反制國際刑事法院（ICC），並警告持續支持ICC的國家可能面臨更嚴格審視。由於菲律賓政府去年曾配合ICC逮捕前總統杜特蒂，後續是否調整立場引起外界關注。

美國國務院13日指控ICC對美國主權構成「無法容忍的威脅」，宣布將對ICC展開全面行動，可能包括升高制裁ICC官員等措施；國務院並表示將向其他國家施壓，要求他們都退出ICC。

面對美方新政策，菲律賓總統府發言人卡斯楚（Claire Castro）今天表示，菲律賓外交部正評估美方立場可能對菲律賓造成的影響，會先向總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）報告，然後才會決定馬尼拉如何表態。

卡斯楚表示，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）掃毒戰期間有許多人疑遭法外處決喪命，因此小馬可仕政府現階段首要考量，仍是為這些受害人討回公道，同時確保被告接受公平審判。

美國是菲律賓重要貿易夥伴，根據美國貿易代表辦公室資料，2025年雙邊貿易額達269億美元，菲律賓對美出口178億美元，較2024年增加25.4%。

此外，在南海爭議持續升溫的情況下，美國也是菲律賓重要的安全夥伴，美國近年也透過大型聯合軍事演習、軍事援助以及南海聯合巡航等方式，提升菲律賓的國防韌性。

菲律賓參議員、小馬可仕的胞姊艾米．馬可仕（Imee Marcos）今天警告，馬尼拉若持續配合ICC，可能面臨來自華府的外交、簽證或經濟壓力，把國家利益及與菲美戰略夥伴關係置於險地。

艾米．馬可仕被認為是杜特蒂家族的盟友。

美方的新政策讓菲律賓政府面臨政治壓力：若繼續與ICC合作，可能傷害菲美關係；若停止與ICC合作，則間接否定先前逮捕杜特蒂的作法，給予杜特蒂陣營新的攻擊點。

杜特蒂在總統任內發起掃毒戰爭，由於手法陷爭議，被ICC控以「違反人道罪」。菲律賓政府去年3月配合ICC發出的拘捕令逮捕杜特蒂，並將他移送荷蘭海牙，接受ICC審理。

ICC去年11月也對杜特蒂的掃毒得力助手、前警察總長德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）秘密簽發拘捕令，今年5月解密公布；德拉羅沙目前行蹤不明。

2019年，杜特蒂政府為拒絕配合ICC調查掃毒案件，宣布退出「羅馬規約」（Rome Statute），也就是ICC的設立法源。但ICC主張，相關指控發生在菲律賓仍是簽署國期間，因此對案件仍有管轄權。

小馬可仕政府迄今尚未重返ICC，卡斯楚表示，此議題仍在研議中。