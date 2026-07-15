快訊

獨／舅舅周麟無預警離世享壽73歲 外甥痛別「我們都很難過」

被動元件連環爆！禾伸堂也爆違約交割 金額達3,326萬元

青安3.0擬限未滿50歲申貸、寬限期5年 婚育家庭可望調高上限

聽新聞
0:00 / 0:00

美國全面反制國際刑事法院 意外牽動杜特蒂案

中央社／ 馬尼拉15日專電
國際刑事法院（ICC）。 美聯社
國際刑事法院（ICC）。 美聯社

美國最近宣布將全面反制國際刑事法院（ICC），並警告持續支持ICC的國家可能面臨更嚴格審視。由於菲律賓政府去年曾配合ICC逮捕前總統杜特蒂，後續是否調整立場引起外界關注。

美國國務院13日指控ICC對美國主權構成「無法容忍的威脅」，宣布將對ICC展開全面行動，可能包括升高制裁ICC官員等措施；國務院並表示將向其他國家施壓，要求他們都退出ICC。

面對美方新政策，菲律賓總統府發言人卡斯楚（Claire Castro）今天表示，菲律賓外交部正評估美方立場可能對菲律賓造成的影響，會先向總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）報告，然後才會決定馬尼拉如何表態。

卡斯楚表示，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）掃毒戰期間有許多人疑遭法外處決喪命，因此小馬可仕政府現階段首要考量，仍是為這些受害人討回公道，同時確保被告接受公平審判。

美國是菲律賓重要貿易夥伴，根據美國貿易代表辦公室資料，2025年雙邊貿易額達269億美元，菲律賓對美出口178億美元，較2024年增加25.4%。

此外，在南海爭議持續升溫的情況下，美國也是菲律賓重要的安全夥伴，美國近年也透過大型聯合軍事演習、軍事援助以及南海聯合巡航等方式，提升菲律賓的國防韌性。

菲律賓參議員、小馬可仕的胞姊艾米．馬可仕（Imee Marcos）今天警告，馬尼拉若持續配合ICC，可能面臨來自華府的外交、簽證或經濟壓力，把國家利益及與菲美戰略夥伴關係置於險地。

艾米．馬可仕被認為是杜特蒂家族的盟友。

美方的新政策讓菲律賓政府面臨政治壓力：若繼續與ICC合作，可能傷害菲美關係；若停止與ICC合作，則間接否定先前逮捕杜特蒂的作法，給予杜特蒂陣營新的攻擊點。

杜特蒂在總統任內發起掃毒戰爭，由於手法陷爭議，被ICC控以「違反人道罪」。菲律賓政府去年3月配合ICC發出的拘捕令逮捕杜特蒂，並將他移送荷蘭海牙，接受ICC審理。

ICC去年11月也對杜特蒂的掃毒得力助手、前警察總長德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）秘密簽發拘捕令，今年5月解密公布；德拉羅沙目前行蹤不明。

2019年，杜特蒂政府為拒絕配合ICC調查掃毒案件，宣布退出「羅馬規約」（Rome Statute），也就是ICC的設立法源。但ICC主張，相關指控發生在菲律賓仍是簽署國期間，因此對案件仍有管轄權。

小馬可仕政府迄今尚未重返ICC，卡斯楚表示，此議題仍在研議中。

杜特蒂 美國 菲律賓

延伸閱讀

美國宣布全面反制國際刑事法院 控威脅國家主權

菲律賓總統小馬可仕訪新加坡 促經貿醫療等合作

研究北韓核試爆惹禍？ 華裔美國地震學家遭中國拘押近兩年

南海仲裁十周年 陸籲歐方謹言慎行以免影響雙邊關係

相關新聞

美國全面反制國際刑事法院 意外牽動杜特蒂案

美國最近宣布將全面反制國際刑事法院（ICC），並警告持續支持ICC的國家可能面臨更嚴格審視。由於菲律賓政府去年曾配合IC...

27家登記1地址…泰國破獲人頭股東集團 5台灣人涉違法設公司遭逮

泰國移民局和警方14日在巴吞他尼府（Pathum Thani）一處民宅內，搜索涉嫌經營跨國人頭股東網絡的據點，發現27家...

陸朝太平洋試射飛彈 專家：澳台須擴大反制飛彈、無人機能力

中國近日朝太平洋試射飛彈引發國際關注，對此，澳洲防務專家雷頓向中央社指出，澳洲和台灣等區域內民主國家均必須迅速擴大反制飛...

泰總理阿努廷7/16訪陸晤習近平 擬簽多項合作協議

泰國總理阿努廷16日至20日應邀訪問中國，行程包括上海、成都及北京，期間將會晤中國國家主席習近平及國務院總理李強。泰方表...

曼谷酒吧大火32死73傷 15人情況危急仍在加護病房

泰國曼谷一家音樂酒吧日前發生爆燃大火，又兩名傷者宣告不治後，罹難者今天攀升至32人，另有約73人受傷，其中15人情況危急...

尹錫悅無償收受民調案 一審遭判刑2年提起上訴

韓國前總統尹錫悅13日因為「明泰均民調案」在一審被判有期徒刑2年，尹錫悅確定提出上訴，主張一審法院認定事實錯誤且量刑不當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。