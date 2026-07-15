快訊

獨／舅舅周麟無預警離世享壽73歲 外甥痛別「我們都很難過」

被動元件連環爆！禾伸堂也爆違約交割 金額達3,326萬元

青安3.0擬限未滿50歲申貸、寬限期5年 婚育家庭可望調高上限

聽新聞
0:00 / 0:00

立陶宛、拉脫維亞掌握情報 揭俄羅斯企圖破壞與攻擊計畫

中央社／ 維爾紐斯15日綜合外電報導

拉脫維亞總統今天表示，立陶宛及拉脫維亞等北約成員國的情報顯示，俄羅斯曾多次企圖實施破壞行動。立陶宛總統近日受訪則稱，掌握到俄國計劃攻擊基礎設施的情報。

路透社報導，拉脫維亞總統林克維奇（EdgarsRinkevics）今天在立陶宛首都維爾紐斯，與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）舉行聯合記者會。

林克維奇在記者會上指出：「我們從立陶宛、拉脫維亞及其他北大西洋公約組織（NATO）國家的不同機構獲得的情報顯示，俄羅斯曾多次企圖實施破壞行動，並削弱我們國家的安全。」

林克維奇並未點名這些破壞行動針對哪些國家。

瑙塞達則在波羅的海通訊社（BNS）今天稍早刊出的專訪中表示，立陶宛掌握到俄國計劃攻擊基礎設施的情報，為加以防範，將加強能源及交通設施的安全防護。

但他手中沒有攻擊時間與地點的情報，他也沒說立陶宛就是目標。瑙塞達說：「我們掌握到這類訊號，是從我們的（情報）單位那邊取得的，內容沒有明確指出地點或時間…因為對手的計畫還未完成，我們只知道有相關規畫或目標。」

他補充道，對手可能採用各種手段，目的是讓關鍵基礎設施受到實質損壞，使其停止運作。

立陶宛與俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）及俄國盟友白俄羅斯接壤。自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，立陶宛國防支出已增長至原來的3倍。

鄰國波蘭本月稍早亦曾表示，西方情報單位擔憂俄國可能對波蘭領土及波羅的海國家發動攻擊。

俄羅斯向來否認對烏克蘭以外的國家策劃或執行破壞行動及其他攻擊，並稱這類消息是反俄宣傳活動的一環。

克里姆林宮今天也出言駁斥立陶宛，稱這些指控只是推動軍事化的藉口。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「這只不過是最新一波嚇唬人的說法，目的是繼續洗腦民眾，並為進一步軍事化做準備。」

「為此，他們需要把另一個國家—這次是我們—塑造成敵人，並以此為藉口，持續在波羅的海國家各地，建造各種形式的北約軍事基礎設施。」

立陶宛 拉脫維亞 俄羅斯

延伸閱讀

立陶宛總統顧問：改善對中關係非新政府首要任務

立陶宛國會通過施政綱領 辛克維丘斯內閣宣誓就職

俄軍本月第5度射彈轟基輔 澤倫斯基籲盟友通過新制裁

德國議員控俄散播假訊息暗助極右翼 干預地方大選

相關新聞

美國全面反制國際刑事法院 意外牽動杜特蒂案

美國最近宣布將全面反制國際刑事法院（ICC），並警告持續支持ICC的國家可能面臨更嚴格審視。由於菲律賓政府去年曾配合IC...

27家登記1地址…泰國破獲人頭股東集團 5台灣人涉違法設公司遭逮

泰國移民局和警方14日在巴吞他尼府（Pathum Thani）一處民宅內，搜索涉嫌經營跨國人頭股東網絡的據點，發現27家...

陸朝太平洋試射飛彈 專家：澳台須擴大反制飛彈、無人機能力

中國近日朝太平洋試射飛彈引發國際關注，對此，澳洲防務專家雷頓向中央社指出，澳洲和台灣等區域內民主國家均必須迅速擴大反制飛...

泰總理阿努廷7/16訪陸晤習近平 擬簽多項合作協議

泰國總理阿努廷16日至20日應邀訪問中國，行程包括上海、成都及北京，期間將會晤中國國家主席習近平及國務院總理李強。泰方表...

曼谷酒吧大火32死73傷 15人情況危急仍在加護病房

泰國曼谷一家音樂酒吧日前發生爆燃大火，又兩名傷者宣告不治後，罹難者今天攀升至32人，另有約73人受傷，其中15人情況危急...

尹錫悅無償收受民調案 一審遭判刑2年提起上訴

韓國前總統尹錫悅13日因為「明泰均民調案」在一審被判有期徒刑2年，尹錫悅確定提出上訴，主張一審法院認定事實錯誤且量刑不當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。