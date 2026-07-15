立陶宛、拉脫維亞掌握情報 揭俄羅斯企圖破壞與攻擊計畫

拉脫維亞總統今天表示，立陶宛及拉脫維亞等北約成員國的情報顯示，俄羅斯曾多次企圖實施破壞行動。立陶宛總統近日受訪則稱，掌握到俄國計劃攻擊基礎設施的情報。

路透社報導，拉脫維亞總統林克維奇（EdgarsRinkevics）今天在立陶宛首都維爾紐斯，與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）舉行聯合記者會。

林克維奇在記者會上指出：「我們從立陶宛、拉脫維亞及其他北大西洋公約組織（NATO）國家的不同機構獲得的情報顯示，俄羅斯曾多次企圖實施破壞行動，並削弱我們國家的安全。」

林克維奇並未點名這些破壞行動針對哪些國家。

瑙塞達則在波羅的海通訊社（BNS）今天稍早刊出的專訪中表示，立陶宛掌握到俄國計劃攻擊基礎設施的情報，為加以防範，將加強能源及交通設施的安全防護。

但他手中沒有攻擊時間與地點的情報，他也沒說立陶宛就是目標。瑙塞達說：「我們掌握到這類訊號，是從我們的（情報）單位那邊取得的，內容沒有明確指出地點或時間…因為對手的計畫還未完成，我們只知道有相關規畫或目標。」

他補充道，對手可能採用各種手段，目的是讓關鍵基礎設施受到實質損壞，使其停止運作。

立陶宛與俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）及俄國盟友白俄羅斯接壤。自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，立陶宛國防支出已增長至原來的3倍。

鄰國波蘭本月稍早亦曾表示，西方情報單位擔憂俄國可能對波蘭領土及波羅的海國家發動攻擊。

俄羅斯向來否認對烏克蘭以外的國家策劃或執行破壞行動及其他攻擊，並稱這類消息是反俄宣傳活動的一環。

克里姆林宮今天也出言駁斥立陶宛，稱這些指控只是推動軍事化的藉口。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「這只不過是最新一波嚇唬人的說法，目的是繼續洗腦民眾，並為進一步軍事化做準備。」

「為此，他們需要把另一個國家—這次是我們—塑造成敵人，並以此為藉口，持續在波羅的海國家各地，建造各種形式的北約軍事基礎設施。」