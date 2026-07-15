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Nest AI訓練軍事模型 芬蘭與愛沙尼亞簽合作協議

中央社／ 記者巫祈麟赫爾辛基15日專電

芬蘭人工智慧公司Nest AI已針對歐洲東翼防衛需求，開始訓練軍事AI模型，首波服務將提供給芬蘭與愛沙尼亞國防軍使用。

據芬蘭國家廣播公司Yle報導，目前歐洲各國擔心過度依賴美國AI模型會產生國安危機，因此希望掌握自主研發的軍事AI系統。

Nest AI創辦人薩林（Peter Sarlin）指出，軍方深切擔憂將關鍵防衛系統建構在美企模型，一旦使用權限生變，恐將嚴重衝擊軍事部署與決策。

美國政府上月一度對Anthropic最強大的模型發出禁令，雖然限制隨後解除，但已讓各界相關單位深感不安。

薩林表示，研發重點並非打造單一模型，而是讓系統具備持續更新能力，以靈活適應不同的戰場環境。

Nest AI利用東歐地形與環境資料訓練模型，並結合模擬產生的合成資料（synthetic data），使系統能隨戰場環境變化持續調整。

薩林以自駕車產業為例，指出Waymo與特斯拉（Tesla）均是在各個城市因地制宜地訓練其自動駕駛系統，並高度依賴模擬環境因應各種突發狀況。他認為，軍事AI同樣需要針對特定區域進行訓練，因為戰場環境、目標與態勢感知（situational awareness）均會持續動態變化，不能僅依賴預設的地圖與目標操作。

報導引述芬蘭國防部人工智慧中心赫明基中校（Petteri Hemminki）指出，歐洲在推動國防自主系統時，普遍以「4D」原則作為部署方向，亦即優先由機器人或AI接手枯燥（Dull）、危險（Dangerous）、髒污（Dirty）與昂貴（Dear）的任務，以有效降低傷兵風險與營運成本。

Nest AI成立於2025年5月，已獲得芬蘭科技大廠諾基亞（Nokia）與芬蘭國營投資機構Tesi合計1億歐元（約新台幣34億元）的投資。

Nest AI專注於無人系統及指揮與管制（C2）軟體的開發。6月底，芬蘭與愛沙尼亞國防軍軍已正式與該公司簽署人工智慧合作協議，這也使Nest AI成為歐洲測試軍事AI的指標性案例。

愛沙尼亞 芬蘭 歐洲 AI

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