27家登記1地址…泰國破獲人頭股東集團 5台灣人涉違法設公司遭逮

泰國移民局和警方14日在巴吞他尼府（Pathum Thani）一處民宅內，搜索涉嫌經營跨國人頭股東網絡的據點，發現27家公司登記在同一個地址，並逮2名泰國籍和5名台灣籍嫌犯，此次行動依據當地法院核發的逮捕令執行。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，警方調查發現，這間住宅作為會計事務所，提供公司設立登記及財務顧問服務，同時也是27家公司的登記地址，一樓甚至布置成供這些公司使用的辦公空間。

報導指出，有多家公司註冊資本額均為1萬泰銖（約新台幣9583元），台灣股東持有49%的股份，泰國股東持有其餘的51%，符合外資持股限制。

遭警方逮捕的7人中，包括2名泰國人和5名台灣人。

警方表示，負責協助公司登記的屋主供稱，曾替17名台灣客戶辦理17家公司設立，並負責尋找泰國籍人士擔任股東，以符合公司登記規定。記錄顯示，在5個月內，有逾1.3億泰銖的資金透過部分公司帳戶流通。

警方查扣公司設立文件、17家公司相關台灣籍人士護照影本，以及多枚公司印章等證物。

泰國政府近年持續掃蕩外國人利用泰國人頭成立公司的犯罪行為。商業部官員3月受訪時曾表示，外資透過掛名滲透不同產業已存在多年，對經濟與農民造成衝擊，現正加強查緝。