陸朝太平洋試射飛彈 專家：澳台須擴大反制飛彈、無人機能力

中國近日朝太平洋試射飛彈引發國際關注，對此，澳洲防務專家雷頓向中央社指出，澳洲和台灣等區域內民主國家均必須迅速擴大反制飛彈及無人機能力，以應對中國威脅及確保軍事平衡。

退役澳洲皇家空軍上校、現任澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）客座研究員雷頓（Peter Layton）接受中央社訪問指出，中國朝太平洋擴大軍事活動已持續多年，值得注意的是，澳洲是在這樣的背景下與太平洋島國加強安全合作，顯示澳洲維護區域安全的決心，並未因中國軍事威脅而動搖。

針對中國6日朝太平洋試射洲際彈道飛彈，其時間點引起國際媒體注意，尤其是飛彈試射當天正值澳洲與斐濟簽訂「海洋和平聯盟」（Ocean of Peace Alliance）協議；雷頓認為，澳洲與斐濟簽訂協議的時間點，同樣不能忽視。

雷頓說：「中國這次試射，顯然經過長時間的計劃；同時，澳洲政府過去數年也一直在推動（與太平洋島國）聯盟協議；到接近達成協議的關頭時，澳洲政府是掌握一定控制權的，是可以決定何時簽署並公開相關協議。」

他指出，中國本來就持續朝太平洋擴大軍事活動，而澳洲是如此情勢下與斐濟簽訂協議，其時間點足以顯示澳洲對維護區域安全的態度。

雷頓也指出，隨著國際局勢日益動盪，澳洲重要盟友美國的對外政策變得難以預測，坎培拉朝野因此已一致意識到，澳洲必須加強推動區域安全合作。

他說：「澳洲必須照顧好南太平洋、西南太平洋地區，別無其他選擇；國際社會相互依存、相互交織，（澳洲）推動區域聯盟關係，是面對現實的做法，承認區域和澳洲的命運是緊密相連的。」

中國這次試射飛彈的3天後，坎培拉公布於6月拍攝的澳、美合作建造飛彈攔截系統測試畫面。雷頓相信，坎培拉的舉動反映出，澳洲正視中國飛彈威脅的問題。

他說：「這次測試的（攔截）飛彈，雖然不足以有效抵禦中國遠程洲際彈道飛彈；但它無疑顯示澳洲已正視飛彈防禦的問題。」

雷頓提醒，同樣面對中國軍事威脅，澳洲與台灣均必須快速和大規模地加強飛彈防禦和無人機戰備和產業。他強調，就軍事平衡的角度而言，因應中國大幅擴張飛彈與無人機戰力，澳、台兩國必須建立與之相對稱的飛彈與無人機反制能力。

雷頓說：「所謂對稱的戰備，就是對方部署多少飛彈和無人機，我方就必須具備相應的飛彈與無人機能力來加以反制，這是不容迴避的課題；若仍像過去一樣，僅僅依賴大型且昂貴的戰鬥機、坦克或軍艦，是不足以應付現代戰爭需要的。」