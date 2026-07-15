韓美實施聯合後勤支援演習 規模創歷來之最

韓聯社報導，韓美聯合司令部今天表示，韓美兩軍13至16日在慶尚北道浦項、江原道洪川一帶實施「2026年聯合後勤支援演習」（CJST），規模創下歷屆之最。

報導指出，「聯合後勤支援演習」是韓美聯合司令部兩年一次的聯合野外機動訓練，旨在強化部隊在朝鮮半島發生突發情況時持續作戰的能力，主要演練調配人員、裝備及軍需物資給戰鬥部隊的流程。

韓美今年共出動4400多名官兵（韓軍2400餘人、美軍2000餘人）和600多件武器裝備（含艦艇、直升機）參演，規模為歷屆之最。

演習期間，部隊模擬大量人員傷亡情境，利用醫療直升機和醫療船後送受傷人員並進行救治。

韓美盟軍也實施由海向岸的後勤演練，展示在港口設施無法使用的情況下，將人員、裝備及補給從海上運送至岸上的能力。這是自2017年上次舉行以來，時隔近9年首次進行這項演練。