泰總理阿努廷7/16訪陸晤習近平 擬簽多項合作協議

泰國總理阿努廷16日至20日應邀訪問中國，行程包括上海、成都及北京，期間將會晤中國國家主席習近平及國務院總理李強。泰方表示，雙方預計將簽署有關貿易、投資、農業及科技等領域的合作協議。

綜合曼谷郵報（Bangkok Post）、民族報（TheNation）等泰媒今天報導，泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）明天啟程訪問中國，17日將在上海與習近平會面，並出席2026年「世界人工智能大會（WAIC）」開幕式。

阿努廷接著預計前往成都，主持2026年泰中（四川）投資暨經濟論壇開幕，並為泰國駐成都總領事館投資部門揭牌。

泰國政府發言人拉查達（Rachada Dhnadirek）表示，中國是泰國全面戰略合作夥伴及重要貿易夥伴，此行有助推動經濟、科技、創新及投資合作，提升泰國競爭力，並創造新的經濟機會。

民族報指出，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）也將於15日至17日訪問中國，並會出席WAIC，期間將分別與習近平及李強舉行會談。

報導提到，由於泰、柬兩國領導人都將在中國與中方高層會晤，外界關注中國是否可能在泰柬邊界爭議中扮演斡旋角色。