快訊

黃仁勳東京闢謠！強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導不實

波及業者家數暴增！食藥署曝1006家下游業者受影響 合計回收逾7600公噸

影／基隆市府爆弊議員、官員及廠商勾結涉綁圍標 謝國樑回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

泰總理阿努廷7/16訪陸晤習近平 擬簽多項合作協議

中央社／ 記者李宗憲曼谷15日專電
泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）明天啟程訪問中國。 法新社
泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）明天啟程訪問中國。 法新社

泰國總理阿努廷16日至20日應邀訪問中國，行程包括上海、成都及北京，期間將會晤中國國家主席習近平及國務院總理李強。泰方表示，雙方預計將簽署有關貿易、投資、農業及科技等領域的合作協議。

綜合曼谷郵報（Bangkok Post）、民族報（TheNation）等泰媒今天報導，泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）明天啟程訪問中國，17日將在上海與習近平會面，並出席2026年「世界人工智能大會（WAIC）」開幕式。

阿努廷接著預計前往成都，主持2026年泰中（四川）投資暨經濟論壇開幕，並為泰國駐成都總領事館投資部門揭牌。

泰國政府發言人拉查達（Rachada Dhnadirek）表示，中國是泰國全面戰略合作夥伴及重要貿易夥伴，此行有助推動經濟、科技、創新及投資合作，提升泰國競爭力，並創造新的經濟機會。

民族報指出，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）也將於15日至17日訪問中國，並會出席WAIC，期間將分別與習近平及李強舉行會談。

報導提到，由於泰、柬兩國領導人都將在中國與中方高層會晤，外界關注中國是否可能在泰柬邊界爭議中扮演斡旋角色。

習近平 阿努廷 泰國

延伸閱讀

泰柬總理齊聚上海 分析：中國欲促成兩國停火

兩國高層互動持續升溫 王滬寧訪北韓3天

菲律賓總統小馬可仕訪新加坡 促經貿醫療等合作

日本關西經濟聯合會擬10月率團赴陸 主張「政經分離」推交流

相關新聞

27家登記1地址…泰國破獲人頭股東集團 5台灣人涉違法設公司遭逮

泰國移民局和警方14日在巴吞他尼府（Pathum Thani）一處民宅內，搜索涉嫌經營跨國人頭股東網絡的據點，發現27家...

陸朝太平洋試射飛彈 專家：澳台須擴大反制飛彈、無人機能力

中國近日朝太平洋試射飛彈引發國際關注，對此，澳洲防務專家雷頓向中央社指出，澳洲和台灣等區域內民主國家均必須迅速擴大反制飛...

泰總理阿努廷7/16訪陸晤習近平 擬簽多項合作協議

泰國總理阿努廷16日至20日應邀訪問中國，行程包括上海、成都及北京，期間將會晤中國國家主席習近平及國務院總理李強。泰方表...

曼谷酒吧大火32死73傷 15人情況危急仍在加護病房

泰國曼谷一家音樂酒吧日前發生爆燃大火，又兩名傷者宣告不治後，罹難者今天攀升至32人，另有約73人受傷，其中15人情況危急...

尹錫悅無償收受民調案 一審遭判刑2年提起上訴

韓國前總統尹錫悅13日因為「明泰均民調案」在一審被判有期徒刑2年，尹錫悅確定提出上訴，主張一審法院認定事實錯誤且量刑不當...

中國試射潛射彈道飛彈一度恐飛越日本！東京要求避開 北京未回應

共同社14日獨家報導，外交消息人士表示，日本曾在中國6日發射潛射彈道飛彈（SLBM）前，要求中方避免採用飛越日本領土、領海及專屬經濟區的路線，但中方並未明確回應，迫使日方持續保持警戒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。