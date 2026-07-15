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伊波拉籠罩民主剛果 WHO：抗疫經費籌不到一半

中央社／ 日內瓦14日綜合外電報導

世界衛生組織一位官員今天表示，為因應剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部的伊波拉病毒疫情，目前籌得資金不到所需經費一半，呼籲捐助方別在疫情關鍵階段棄該國不顧。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）為了因應此次伊波拉（Ebola）邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）疫情，呼籲各界捐助1億1500萬美元，但迄今僅籌到大約4成。

民主剛果政府數據顯示，當地至少有1926人感染，702人染疫病歿。

世衛組織緊急公衛事件應變主管伊海克維祖（Chikwe Ihekweazu）於瑞士日內瓦告訴記者：「這波疫情需要與我們面臨挑戰規模相稱的資源，剛果民主共和國不能獨自挑起這一重擔。」

他還說道，這有點像跑馬拉松，不可跑完第1圈或第2圈就放棄，即便已經筋疲力盡，也必須堅持下去。

伊海克維祖重申，民主剛果境內伊波拉病例實際數字至少是官方統計的2倍，甚至可能超過4倍。

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