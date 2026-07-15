曼谷酒吧大火32死73傷 15人情況危急仍在加護病房

泰國曼谷一家音樂酒吧日前發生爆燃大火，又兩名傷者宣告不治後，罹難者今天攀升至32人，另有約73人受傷，其中15人情況危急仍在加護病房接受治療。警方正調查事故肇因是否涉及人為疏失。

路透社報導，這場惡火是泰國近年死傷最慘重火警之一，於本月12日近午夜時分，席捲曼谷北部恰圖恰區（Chatuchak）的Rong Beer Na Lat Phrao酒吧。

目擊者描述，現場先傳出爆炸聲，火舌隨即橫向竄出，濃煙迅速吞噬這座單層樓建築。

愛侶灣緊急醫療中心（Erawan Emergency MedicalCentre）表示，目前仍有30名傷者在曼谷各家醫院接受治療，其中15人情況危急由加護病房收治，另有44人已出院。

當局初步研判，火災可能是天花板空調電線短路所致。

警方正在調查這起事故是否涉及人為疏失，以及緊急逃生口是否遭堵塞；政府則矢言加強監管娛樂場，包括透過不定期抽查確認逃生口是否暢通、場所是否符合安全規定。這間酒吧4月才接受過安檢。

專家指出，他們認為用於裝飾舞台以改善音響效果的易燃材料當時瞬間起火燃燒，產生極度高溫、濃煙和有毒物質，使受困顧客窒息。