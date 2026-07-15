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義大利執政聯盟推動選制修正案挫敗 引發政治動盪

中央社／ 記者黃雅詩羅馬15日專電

義大利右派執政黨推動的選舉制度修正案，昨晚在國會以一票之差意外闖關失敗，右派聯盟總動員追查內部可能多達30位「跑票」議員，義大利反對黨主張這是對總理梅洛尼施政的不信任投票，輿論高度關注後續可能引發的政局動盪。

義大利目前採取單一選區與比例代表混合選制，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右派聯盟推動選制修正案，重大變革包括新增「優先偏好制」（preferenze），讓選民投票時不只票投政黨，還可增加選擇自己想要優先投給的候選人。

歐洲議會選舉和義大利地方選舉都已採取這種「優先偏好制」，選民票投政黨之外，還可填寫幾位偏好的候選人，但必須符合「性別平衡比例」，選擇對象須包括男、女性候選人。義大利國會選舉未採取偏好制，是依政黨提供的固定名單順序當選，成為此次改革爭議焦點。

義大利執政右派聯盟在眾議院擁有多數席次，但在反對黨堅持採取「不記名投票」方式下，昨晚多數黨遭狙擊，選制修正案以188票反對、187票贊成闖關失敗。梅洛尼在投票後坦言「我們漏掉了幾票，需要反思一下。」

投票結果讓執政黨與反對黨情緒迥異，右派內部氣氛肅殺，不少黨團領袖向義大利媒體直言「現在要去找出叛徒」。左派反對黨則士氣高昂，義大利最大在野黨「民主黨」（Partito Democratico）黨魁施萊恩（Elly Schlein）等議員高呼要求梅洛尼請辭下台。

義大利執政聯盟成員包括梅洛尼率領的義大利兄弟黨（FDI）、副總理兼外長塔加尼 （Antonio Tajani）率領的義大利力量黨（Forza Italia）、副總理兼交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）率領的聯盟黨（Lega）。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，「義大利力量黨」內有一個與塔加尼不合的小團體，傳出不贊同增列「選舉偏好制」，可能是此次叛軍嫌犯，但經常提出尖銳主張的「聯盟黨」也被投以懷疑眼光，右派聯盟內部正全面動員因應此次動盪危機。

義大利 梅洛尼

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