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涉不丹難民安置詐騙案 尼泊爾兩名前部長遭判刑
法院官員今天表示，尼泊爾兩名前部長與10多名其他人士，因謊稱可協助民眾以難民身分移居海外進行詐騙，今天遭法院判刑入獄。
法新社報導，1990年代初期，在不丹修改國籍法後，有超過10萬名尼泊爾裔人逃離不丹，許多人透過第3國重新安置計畫，遷居美國、歐洲與其他地方。
這起涉及高層官員的詐欺勾當，鎖定在2018年計畫終止後未能趕上的尼泊爾人，承諾將他們偽裝為難民以取得重新安置資格，並藉此收取鉅額費用。
加德滿都地方法院資訊官哈蒂瓦達（ShivaKhatiwada）表示，前副總理拉亞馬吉（Top BahadurRayamajhi）今天遭判處4年有期徒刑，並處以4萬盧比（約新台幣8281元）罰款。
前內政部長坎德（Bal Krishna Khand）遭判處兩年有期徒刑，並處以2萬盧比罰款。
哈蒂瓦達向法新社表示，加德滿都地方法院判處另14人有罪並宣判刑期，同時有7名被告獲判無罪。
不丹於1985年實施「一個國家，一個民族」（OneNation, One People）政策，剝奪講尼泊爾語的少數族裔洛昌人（Lhotshampa）的公民權，並將他們歸類為移民。這個佛教王國還強制規定必須穿著民族服裝，並限制尼泊爾語的使用。
1990年代初期，許多逃離不丹的洛昌人，最後落腳於尼泊爾的難民營。
在經過多年談判仍無法確保他們重返不丹後，第3國重新安置計畫於2007年到2018年實施。其中大多數人被安置到美國，另有數千人移居歐洲、澳洲、加拿大與紐西蘭。
尼泊爾媒體報導，這起案件涉及數百名受害者，他們表示，這起詐騙勾當收取他們的錢財，卻沒有提供任何協助。尼泊爾警方在接獲多起申訴後，於2023年3月首次進行逮捕行動。
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