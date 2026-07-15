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德國議員控俄散播假訊息暗助極右翼 干預地方大選

中央社／ 柏林14日綜合外電報導

德國地方選舉面臨激烈競爭前夕，部分德國議員和反克里姆林宮活動人士懷疑，俄羅斯正在煽動敏感地區的分裂情緒、抹黑主流政黨並散播假訊息，以協助極右翼勢力。

法新社報導，在過去曾受共產主義統治的東德各州中，薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）和麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-Western Pomerania）將分別於9月6日及20日舉行選舉，德國另類選擇黨（AfD）在最新民調中均領先。

反移民且親俄的德國另類選擇黨目標奪下地方政府執政權，若順利當選，將是德國極右翼派自1945年以來首次執掌邦政府，同時也將對民望低迷的執政聯盟造成打擊。

近幾個月來，社群平台X、TikTok和Bluesky上散播錯誤訊息的貼文數正急遽增加。

對於關注安全議題的國會議員而言，莫斯科當局絕對是首要懷疑對象，他們指控俄羅斯靠著另類選擇黨的幫忙，企圖破壞德國穩定局勢。另類選擇黨駁斥這項說法，並稱他們才是政治操弄下的受害者。

反克里姆林宮的匿名活動團體Antibot4Navalny指出，他們6月偵測到第一波假訊息攻勢，內容涉及偽造法新社等知名媒體的網頁，企圖煽動德國東西部之間的分裂，7月又發現第2波行動，透過偽造德國第一電視台（ARD）、德國之聲（DW）等主流媒體，指控政治人物涉嫌貪腐和性犯罪。

然而，另類選擇黨及另一個親俄的極左翼小黨「莎拉瓦根克內希特聯盟」（BSW）並未成為被抹黑的目標。

德國國會情報監督委員會副主席、綠黨聯邦議員范諾茨（Konstantin von Notz）表示，俄羅斯與極右翼政黨顯然「正在分工合作」，這類手法在當今選舉中已相當普遍。他也批評政府毫無作為，呼籲當局嚴陣以待。

俄羅斯大使館在聲明中向法新社表示，這類指控「荒謬可笑」，並稱德國和歐洲正走在一條「極度危險的道路上」，這條路並不符合歐洲公民的利益。

情報監督委員會主席、基民盟籍議員亨利克希曼（Marc Henrichmann）則認為，俄羅斯正在發動一場散播恐懼並分裂德國的「認知戰」。

俄羅斯 德國

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